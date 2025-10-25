Especial Premios Diario de Ibiza | Opinión
El futur es construeix amb arrels profundes i valors compartits
Sant Joan de Labritja creim fermament en el valor de les persones, en la capacitat transformadora de la dedicació, el compromís i la constància. Des del municipi més tranquil i natural de l’illa, sabem que els petits gestos sostenen les grans comunitats i que el futur es construeix amb arrels profundes i valors compartits.
Els Premis Diario de Ibiza són, any rere any, una oportunitat magnífica per reconèixer públicament aquelles persones i col·lectius que, amb la seva trajectòria i exemple, ens ajuden a créixer com a societat. És també una mostra del bon periodisme: aquell que escolta, observa, entén i amplifica la realitat del territori amb sensibilitat i rigor.
Enguany, des del nostre Ajuntament volem destacar de manera especial el reconeixement a María Luisa Cava de Llano, una dona que ha estat sempre al servei de les persones i de les institucions. Amb una brillant carrera jurídica i política, el seu vincle constant amb Eivissa la situa com a exemple de vocació pública i de defensa activa dels drets i les llibertats. El seu premi és també un homenatge a totes aquelles persones que han lluitat, des de la discreció i la perseverança, per una societat més justa.
També ens alegra veure reconeguda la tasca de l’Associació de Veïns des Rafal Trobat, exemple de com la força de la comunitat pot protegir el territori i defensar valors ambientals. La família Marí Mayans, amb el seu projecte arrelat i innovador, reflecteix el potencial de la tradició quan camina cap al futur. I Pepita Gabaldar, amb la seva entrega, representa l’esperit solidari que sosté tants moments difícils a la nostra illa.
Des de Sant Joan de Labritja volem agrair a Diario de Ibiza la seva contribució constant a la vertebració social i a la posada en valor del talent local. A través d’aquests premis, el diari ens recorda que el més valuós d’un territori són les persones que el fan avançar, cuidant-lo, estimant-lo i millorant-lo cada dia.
