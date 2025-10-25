Fiestas con el recuerdo de Marí Cardona en Sant Rafel

Sant Rafel ha vivido este viernes su día grande con una jornada marcada por la devoción, la tradición y el ambiente festivo y con la figura de Joan Marí Cardona en el recuerdo, en el año del centenario de su nacimiento. Los actos comenzaron con la misa solemne en honor al patrón, seguida de la procesión por las calles del pueblo, el ball pagès con Sa Colla de Sant Rafel y una degustación de bunyols y vino que reunió a vecinos y visitantes en la plaza con un calor poco habitual a estas alturas del año, que hizo que regresaran los abanicos.

Por la tarde, el buen ambiente continuó con el reparto de premios de los torneos de juegos de mesa y para el cierre de la jornada estaban programados los conciertos de la banda ibicenca Vudu Delta, en su concierto de despedida tras seis años de trayectoria, según han publicado en sus redes sociales, y Estopaos, grupo de tributo a Estopa, que llenaron de música y público la carpa.

Las Festes de Sant Rafel 2025 seguirán este fin de semana con una variada programación que incluye la excursión ‘Els camins de Joan Marí Cardona’, la trobada de trot en el hipódromo, un almuerzo popular a beneficio del CF Sant Rafel y el estreno de la cantata ‘Camins d’Història. Oratori Marí Cardona’, que rendirá homenaje al sacerdote e historiador rafaler, este sábado a las 19 horas en la iglesia.

La cantata ‘Camins d’Història. Oratori Marí Cardona’, con letra de Bernat Joan i Marí y música de Bartomeu Tur, será interpretada por el Cor de Sant Josep de sa Talaia bajo la dirección de Jordi Martí y con dramaturgia de Àngels Martínez. Este estreno, organizado por el Institut d’Estudis Eivissencs, se enmarca en el ‘Any Joan Marí Cardona’, impulsado por el Consell de Ibiza, el Consell de Formentera, el Ayuntamiento de Sant Antoni, el IEE y el Obispado de Eivissa para rendir homenaje al historiador y canónigo archivero. La obra se presentará también en Formentera antes de finalizar el año.