Diada de la Policía Local de Ibiza: Emocionado homenaje de los agentes a Andrés García, su «líder»

Durante la celebración este sábado de la XVIII Diada de la Policía Local se entregaron un total de 127 condecoraciones y felicitaciones. De ellas, 52 a agentes de la ciudad de Eivissa por diversos motivos, como la colaboración voluntaria durante la dana de Valencia, la práctica de reanimaciones cardiopulmonares, por 30 años de servicio ( cruz con distintivo blanco) o por actuaciones de gran relevancia (cruces con distintivo verde), como la aplicación de un torniquete que evitó la muerte a la víctima de un accidente de tráfico. También se entregaron cuatro felicitaciones públicas a personal civil por su colaboración imprescindible en varios operativos y situaciones de emergencia.

Santa Eulària concedió 27 galardones (por 25 años de servicio, recuperación de vehículos sustraídos, intervenciones que evitaron intentos de suicidio…); el municipio anfitrión, Sant Josep, otorgó 12 felicitaciones y condecoraciones públicas (algunas por actuaciones en casos de violencia de género, robos con fuerza e intervenciones de extrema complejidad donde la serenidad y profesionalidad de un agente, que incluso gestionó su propia atención sanitaria, fue determinante); Sant Joan, tres, y Sant Antoni 29 premios y condecoraciones.

Labor ejemplar

En este último caso, destacó, por cómo reaccionaron todos los agentes, la condecoración honorífica a título póstumo a Andrés García Córdoba, enfermero del SAMU 061 y cofundador de Emergency Staff fallecido a finales de 2024. Le fue otorgada «en reconocimiento a su labor ejemplar profesional y a su compromiso y valiosa colaboración con las policías locales de la isla», a las que impartió formaciones «para la mejora y eficiencia del servicio». Recogió la condecoración honorífica su pareja, Elena Llorente.

Mientras Llorente se dirigía al escenario para recoger el reconocimiento, todos los agentes se pusieron en pie (algo que no habían hecho hasta el momento) y prorrumpieron a aplaudir durante varios minutos. Tomás Monzón, subinspector de Policía Local de Sant Antoni, explicó a este diario la razón por la que sus compañeros habían homenajeado con tanta intensidad y emoción a García: «Fue, desde el 061, un compañero durante muchísimos años. Tenía base en Sant Antoni, por lo que su cercanía con nosotros quizás era un poquito mayor. No obstante, su relación con todas las policías locales de la isla siempre fue ejemplar en el ámbito profesional del día a día de las emergencias».

«Pero lo mejor es que era una bellísima persona. Nos apoyaba incondicionalmente. Teníamos una gran amistad con él»

Andrés García era uno de los principales responsables de la formación de las policías locales «en el ámbito sanitario desde el curso básico en la Escuela Balear de Administración Pública», así como en otros cursos: «Pero lo mejor es que era una bellísima persona. Nos apoyaba incondicionalmente. Teníamos una gran amistad con él», según Monzón. «Tristemente», el año pasado falleció: «Por eso, los policías locales queríamos homenajearle en la primera diada en la que tuviésemos oportunidad, como se merecía. Era muy querido en toda la isla, por todas las policías».

Era más que un enfermero: «Para mí personalmente, y creo que para muchos agentes también, indistintamente de su cargo, era el líder.Siempre estaba por y para los compañeros».