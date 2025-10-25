Especial Premios Diario de Ibiza
El valor d’una vida dedicada als altres
Óscar Portas Juan
Els Premis Diario de Ibiza són un espai de reconeixement, però també de reflexió sobre qui som com a societat i quin futur volem construir entre Formentera i Eivissa. Cada any, aquests guardons ens recorden que darrere el progrés hi ha persones, i que el veritable prestigi d’una comunitat neix del compromís amb els altres.
Hi ha reconeixements que van més enllà del mèrit o del talent. Són aquells que honoren la generositat d’esperit, la constància i la sensibilitat d’aquells que, sense fer remor, dediquen la seua vida als altres.
Els Premis Diario de Ibiza 2025 ens tornen a recordar que el veritable lideratge neix del compromís amb la comunitat, d’aquesta voluntat de servir i de fer créixer l’entorn abans que un mateix.
Enguany, el conjunt de premiats reflecteix a la perfecció aquest esperit col·lectiu. Però hi ha trajectòries que transcendeixen i commouen. La de Pepita Gabaldar, presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Formentera, n’és una.
Pepita Gabaldar ha fet de la seua vida un acte de servei constant. Ha acompanyat famílies en moments de fragilitat extrema, ha organitzat suport on no hi havia estructura, i ha fet que moltes persones se sentissin menys soles.
La seua tasca és discreta però immensa; no cerca protagonisme, només alleujar el patiment i sembrar esperança. Des de Formentera, na Pepita ha demostrat que la grandesa pot créixer en petit format i que la solidaritat, quan és autèntica, no coneix fronteres. El seu exemple traspassa el seu càrrec: representa el millor rostre de la humanitat.
També vull subratllar la trajectòria de María Luisa Cava de Llano, que amb una vida sencera dedicada al servei públic i la defensa dels drets de les persones, ha deixat empremta profunda en la política espanyola.
Com a Defensora del Poble, va demostrar que les institucions poden ser properes, empàtiques i valentes. Cava de Llano és un referent de coherència i dignitat: el recordatori que governar o representar no és manar, sinó escoltar i protegir.
Aquests dos noms són fars en temps de fosca, i ens recorden que el servei és l’essència de tota societat madura.
Però els Premis Diario de Ibiza també reconeixen la força del treball col·lectiu, aquell que uneix esforços petits per aconseguir canvis grans. L’Associació de Veïns des Rafal Trobat, amb la seua tasca en defensa del medi ambient, n’és un exemple clar: vesins que actuen des de la proximitat per preservar allò que és de tots, amb constància i amor per la terra.
També la Família Marí Mayans, guardonada per la seua trajectòria empresarial, ens recorda com el talent i la tradició poden conviure. La seua història, que com és ben sabut neix al moll des Caló, és la d’una Eivissa emprenedora que, sense perdre l’arrel, mira endavant amb orgull i innovació.
Aquest mosaic de trajectòries ens parla d’una Eivissa i una Formentera compromeses, diverses però unides pel mateix esperit: el de servir, cuidar i construir col·lectivament.
Tots aquests reconeixements comparteixen un mateix fil conductor: la dedicació als altres. I és que no hi ha transformació sense compromís, ni identitat sense comunitat.
Com a president del Consell de Formentera, vull expressar el meu respecte i admiració a cadascun dels premiats. Perquè allò que avui celebram no és només el seu èxit, sinó la seua capacitat d’inspirar-nos a tots a ser millors, a implicar-nos més i a estimar amb fets, no amb paraules.
La història de Pepita Gabaldar resumeix aquest esperit: cuidar és estimar, i estimar és el gest més revolucionari que pot tenir una persona. Els Premis Diario de Ibiza ens ho recorden cada any: les illes són més fortes quan feim de la solidaritat una forma de vida.
