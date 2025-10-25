Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
El individuo trató de huir del lugar, pero los viandantes le cortaron el paso
Ibiza
Una persona que conducía bajo los efectos de las drogas arrolló carias motocicletas estacionadas en la intersección de la calle Sant Cristòfol con Abad y Lasierra, en Ibiza.
Según indica la Policía Local de Ibiza en sus redes sociales, el individuo, que llegó a subir a la acera, trató de escapar del lugar, pero no pudo porque los peatones le cortaron el paso.
No se registraron heridos graves y, posteriormente, se confirmó que el protagonista de los hechos había consumido sustancias estupefacientes. El cuerpo de seguridad recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es peligroso.
