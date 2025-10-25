Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza

El individuo trató de huir del lugar, pero los viandantes le cortaron el paso

Imagen del accidente

Imagen del accidente / Policía Local de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

Una persona que conducía bajo los efectos de las drogas arrolló carias motocicletas estacionadas en la intersección de la calle Sant Cristòfol con Abad y Lasierra, en Ibiza.

Según indica la Policía Local de Ibiza en sus redes sociales, el individuo, que llegó a subir a la acera, trató de escapar del lugar, pero no pudo porque los peatones le cortaron el paso.

Noticias relacionadas y más

No se registraron heridos graves y, posteriormente, se confirmó que el protagonista de los hechos había consumido sustancias estupefacientes. El cuerpo de seguridad recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es peligroso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents