Atención: cortes de carretera el domingo 2 de noviembre por el Campeonato de España de Triatlón en Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell proponen dos rutas alternativas durante la prueba
Ibiza
El próximo domingo 2 de noviembre se disputa el Campeonato de España de Triatlón en la isla. La prueba mantendrá cortada la carretera que une Ibiza y Santa Eulària de 8 a 13 horas.
El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària han informado a travás de sus redes sociales de que las vías afectadas durante la competición serán la EI200, EI322, EI300 y la EI631.
Las instituciones proponen dos trayectos alternativos: ruta a Santa Eulària por la carretera de Cala Llonga o ruta a Santa Eulària por Sant Llorenç y Sant Carles.
La rotonda del puente de Santa Eulària permanecerá durante la prueba con tráfico lento, señalan.
