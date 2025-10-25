Atención: cortes de carretera el domingo 2 de noviembre por el Campeonato de España de Triatlón en Ibiza

El próximo domingo 2 de noviembre se disputa el Campeonato de España de Triatlón en la isla. La prueba mantendrá cortada la carretera que une Ibiza y Santa Eulària de 8 a 13 horas.

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària han informado a travás de sus redes sociales de que las vías afectadas durante la competición serán la EI200, EI322, EI300 y la EI631.

Las instituciones proponen dos trayectos alternativos: ruta a Santa Eulària por la carretera de Cala Llonga o ruta a Santa Eulària por Sant Llorenç y Sant Carles.

La rotonda del puente de Santa Eulària permanecerá durante la prueba con tráfico lento, señalan.