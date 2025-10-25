Arte en bronce que retrata la evolución de Es Diari

Cada año, desde hace siete, el artista Pedro Hormigo (Eivissa, 1971) tiene la misión de crear los galardones de los Premis Diario de Ibiza, que en esta edición han recaído en Pepita Gabaldar (Acción social), la familia Marí Mayans (Trayectoria empresarial), María Luisa Cava de Llano (Trayectoria de servicio público) y la Associació de Veïns des Rafal Trobat (Protección del medio ambiente). La estatuilla, que recibieron el pasado 9 de octubre, además de una obra de arte, es un símbolo de los 132 años de historia del decano de la prensa matutina de las Balears y uno de los periódicos más veteranos de España.

La estatuilla creada por Hormigo está compuesta por trece tipos móviles de imprenta. / | TONI ESCOBAR

El escultor ibicenco quiso que esta original creación en bronce contara la evolución de Es Diari a partir de uno de los elementos que le resultan más atractivos de la prensa, la tipografía. Esa idea, que le llegó en un viaje a Formentera, se ha traducido en una obra de unos 4 kilos de peso y 30 centímetros de altura compuesta por trece tipos móviles de imprenta. Están apilados unos sobre otros helicoidalmente, formando la cabecera de Diario de Ibiza. Hay pequeños detalles que cambian en cada edición, además de la placa en la base del galardón, donde aparecen los nombres de los premiados. Es el caso del año que figura en la cúspide, en este caso, 2025.

El diseño

Hay que mirar con atención la pieza para descubrir toda la información que reúne. Según la cara de cada uno de los tipos móviles que se observe, se encuentran elementos diferentes. En uno de los lados hay años en alto relieve, comenzando por 1893, que es cuando se fundó Es Diari. Otra fecha destacada es 1991, cuando Prensa Ibérica adquirió este rotativo. Asimismo, aparecen los años en los que hubo un cambio de tipografía en la publicación. En otra cara, se reproducen cada una de las letras que componen su cabecera empleando el estilo tipográfico que estaba vigente en cada año que se recoge en la estatuilla. Arriba del todo está la @, representando un momento crucial para el periódico, su transformación digital, y dando a entender que el presente y el futuro de Diario de Ibiza van de la mano con las nuevas tecnologías. La cabecera se reproduce también en bajo relieve con la tipografía que se utiliza en la actualidad.

De la cera al bronce

La primera vez que Hormigo se enfrentó al reto de crear estos premios fue en 2018, que es cuando, con motivo del 125 aniversario del rotativo, Diario de Ibiza retomó la entrega de galardones a personas, asociaciones o empresas con un papel destacado en la sociedad pitiusa.

En aquella ocasión, Hormigo dedicó más de tres meses al proceso creativo, desde el primer boceto hasta convertir la idea en una pequeña escultura de bronce.

Aunque sigue siendo un trabajo laborioso, ahora le dedica mucho menos tiempo, puesto que parte de un molde de silicona ya creado, que le permite hacer copias en cera que luego retoca para actualizar, por ejemplo, el año en que los premios se entregan. El siguiente paso es «hacer el árbol», que permite quitar los gases y dirigir el metal a la pieza, y crear los moldes de fundición de mortero refractario, que introduce en un horno cerámico a unos 600 grados para quitar el agua acumulada y los restos de cera. A continuación llega el momento «más bello» para el escultor ibicenco, cuando el bronce fundido en un crisol lo vierte sobre los moldes, que luego rompe a golpes para sacar las piezas de metal.

Se pulen las imperfecciones, se les da «una pátina de negro francés», imitando la tinta, y, para concluir, se anclan las estatuillas a unas bases de mármol.

A pesar de que el proceso ya se lo sabe de memoria, pueden surgir imprevistos y retos técnicos que para Hormigo siempre son «estimulantes».