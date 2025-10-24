Vuelta solidaria contra la polio en Ibiza

El próximo domingo 9 de noviembre, Rotary Club Ibiza y el Motoclub Pitiús Team, celebrarán la 'Vuelta Solidaria en Moto – Ibiza contra la Polio', una jornada solidaria que recorrerá la isla con el objetivo de recaudar fondos y concienciar sobre la importancia de erradicar la poliomielitis en el mundo, una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los niños. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades internacionales que Rotary organiza cada año con motivo del Día Mundial contra la Polio, que se celebra el 24 de octubre.

El evento culminará con una paella solidaria en el restaurante Cala Llenya, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al programa global de erradicación de la enfermedad. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web: ticketib.com/events/vuelta-solidaria-en-moto-ibiza-contra-la-polio.

El presidente de Rotary Club Ibiza, Antonio Marí, destaca que no se puede bajar la guardia en la lucha contra esta enfermedad, y recuerda que la vacunación sigue siendo esencial, especialmente en los países más pobres o afectados por conflictos, en los que el apoyo internacional resulta clave para mantener las campañas de inmunización. Subraya que "la polio en cualquier lugar del mundo representa una amenaza para todos, y erradicarla supondrá un hito histórico al convertirse en la segunda enfermedad humana eliminada tras la viruela". En España, el último caso se registró en 1988.

Desde el lanzamiento del programa PolioPlus en 1985, Rotary ha invertido más de 2,9 millones de dólares y millones de horas de trabajo voluntario en la lucha contra la polio. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, Unicef, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, los esfuerzos internacionales han logrado reducir los casos en más del 99,9 %, pasando de 350.000 anuales en 1988 a apenas unos pocos en la actualidad.

Rotary continúa comprometido con la erradicación total de la enfermedad, recaudando 50 millones de dólares al año, cantidad que la Fundación Gates duplica, alcanzando así una contribución anual de 150 millones de dólares. Con más de 1,2 millones de socios y 32.000 clubes en más de 200 países, Rotary International sigue impulsando proyectos humanitarios que mejoran vidas, promueven la salud y fomentan la paz en todo el mundo.