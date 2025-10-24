El bucle del sinhogarismo en plena emergencia habitacional en Ibiza: "Vinimos con el sueño de prosperar"

El derecho a la vivienda fue este jueves el protagonista de las conversaciones en Vara de Rey, donde Cáritas organizó una serie de actividades con motivo del día de las personas sin hogar. El perfil de quienes se ven en esta situación es muy heterogéneo y ha habido también un crecimiento en volumen durante los últimos años, detalla esta entidad social. El sinhogarismo no hace referencia solo a quienes están en situación de calle, sino también a quienes se alojan en infraviviendas y asentamientos. Aunque esto se intensifica al inicio de la temporada, no es exclusivo de una parte del año. Ángel es un joven venezolano que lleva ocho meses en España. Primero fue a Alicante. Allí tenía un alquiler asequible, pero no pudo encontrar trabajo así que quiso probar suerte en Ibiza, sobre la que había oído que siempre hay mucho empleo.

Mesas informativas y de reparto de alimentos y bebidas durante el acto, en Vara de Rey. / Vicent Marí

Pero al llegar comprobó que al estar en situación administrativa irregular la búsqueda de un puesto laboral también se complica. Se trabaja sin contrato y de forma intermitente. Pero apunta a que no les queda otra: "Es una forma de sobrevivir, porque no nos podemos quedar siempre en las ayudas de los servicios sociales. Además, tenemos familia en nuestros países y hay que buscar la manera de poder apoyarla". Cuenta que ha sido fundamentalmente en temporada cuando ha tenido trabajo en Ibiza. En villas, como jardinero y limpiando piscinas. Vive con un compañero de Colombia en un asentamiento. Ángel, después de conseguir trabajo e ir ahorrando, pasó de una tienda de campaña a una caravana.

Buscar trabajo tras la temporada

Ahora desea que encontrar algo en otros sectores para el invierno, "en construcción, algún restaurante o lo que sea". De hecho, comenta que éstos suelen ser los empleos que tienen la mayoría de los trabajadores que viven en asentamientos. También en el sector de la jardinería. "Las chicas están, sobre todo, limpiando casas (...) La mayoría de las personas están también como irregulares". Preguntado por quienes emigran a España, destaca: "Venimos con el sueño de prosperar, de tener un mejor futuro, ahorrar dinero". Su compañero colombiano es Hugo, que agrega: "Cuando uno llega sin papeles, es como invisible para el mundo, porque no puedes trabajar". Durante estos meses le llamaron dos días para tareas de limpieza (para ocho y unas diez horas, respectivamente), así que su deseo es conseguir los papeles.

Yeimi Marroquin es auxiliar de enfermería en el centro de baja exigencia de sa Joveria. "En mi trabajo trato con gente vulnerable. Son personas con dones, dotes. Son humanos. Todas las personas son dignas de un hogar justo". Marroquin es de Colombia y hace seis años que reside en Ibiza. "Hay gente que tiene sus casas y puede poner un precio justo. No ganamos miles y miles de euros como para pagar según qué números". Valora que si la emergencia habitacional quedase resuelta, la vida en la isla sería "espectacular".

A la izquierda, una pancarta por el derecho a la vivienda. / Vicent Marí

Jefferson es brasileño y pronto cumplirá los tres años viviendo en Ibiza. Confía en conseguir regularizar pronto su documentación. Ya está empadronado. Es peón de construcción y ahora, cuenta, tiene una beca para trabajar en Cáritas. "En la construcción es a partir de enero cuando se empieza a trabajar a tope. No tengo vivienda, vivo en un camping, en una tienda de campaña. Busco mis sueños: obtener la residencia, poder trabajar de forma normal". Vivía en el asentamiento de es Gorg y se marchó antes del desalojo. Desde entonces se ha ido moviendo de un lugar a otro.

Habitaciones de 800 y 1.000 euros

Un español también expone su caso: "Por una habitación me han llegado a pedir 800 y 1.000 euros. Estuve a punto de pagarlo, porque no sabía dónde meterme, hasta que me cogieron en Sa Joveria". Hace poco ha encontrado una habitación en Can Misses en la que espera poder entrar pronto. "Ha sido un milagro". Relata que su situación habitacional empeoró a raíz de un divorcio.

Otros de los españoles que acuden al acto lleva "más de 20 años" como usuario de Cáritas Ibiza. "Soy nacido en México, pero hijo de emigrante, de un español que se fue cuando aquí se pasaba hambre. He estado en tiendas de campaña y en una cueva. Tuve una neumonía en verano y a partir de ahí me derivaron a un albergue".

Afirma que tiene una discapacidad del 69%, y añade: "Trabajé mientras pude de camarero, en la obra... También tengo el VIH. Mi vida entró en un bucle y no he podido trabajar. El VIH sigue siendo un tabú. Yo lo digo abiertamente porque tengo 65 años y creo que es importante comentarlo y decirle a la gente que hay que tener cuidado". "A nadie le agrada ver a una persona sentada en el suelo pidiendo monedas cerca de un negocio, ni al negocio. En el estado del bienestar y la sociedad de la cultura de la crueldad, no es que seamos muy bienvenidos. Pero existimos y aquí estamos", añade ante las cámaras, aprovechando también para explicar que hace un mes perdió en Santa Gertrudis a Yanis, su perra setter, pelirroja, de 9 años. "Que la lleven a un veterinario, porque el chip está a mi nombre, o que llamen a Cáritas".

Lola Penín, concejala de Bienestar Social y Vivienda en Vila, acude al acto y afirma que el Ayuntamiento "no va a mirar a otro lado": "Estamos tomando todas las iniciativas para que haya más vivienda asequible para los residentes. Se lucha contra el turismo ilegal y apostamos por dar garantías jurídicas a los propietarios para que los pisos vacíos vuelvan al mercado. Y hemos cedido terrenos para la construcción de pisos".