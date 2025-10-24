Vila pone fecha a la reapertura del aparcamiento disuasorio es Pou Sant 1 en Ibiza
El Ayuntamiento anuncia la reapertura del 'parking' tras finalizar los trabajos de mejora del firme del solar
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este sábado, a las 13 horas, se reabrirá al público el aparcamiento disuasorio de es Pou Sant 1, una vez finalizados los trabajos de mantenimiento y reparación llevados a cabo tras los daños ocasionados por los temporales 'Ex Gabrielle' y 'Alice'.
El Consistorio cerró el aparcamiento el pasado jueves para restaurar el firme en el solar, que ya se encontraba en mal estado, pero empeoró tras las intensas lluvias de las últimas semanas, con enormes acumulaciones de agua y baches profundos que obligaban a circular con mucha precaución.
Con esta reapertura, el Ayuntamiento restablece uno de los aparcamientos disuasorios de la ciudad, destinado a facilitar la movilidad y reducir la circulación en el centro urbano. Además, se da la circunstancia de que el 'parking' se ubica muy cerca de un centro escolar y lo usaban los padres del colegio, que se han visto afectados estos dos días por el cierre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera