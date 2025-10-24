Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila pone fecha a la reapertura del aparcamiento disuasorio es Pou Sant 1 en Ibiza

El Ayuntamiento anuncia la reapertura del 'parking' tras finalizar los trabajos de mejora del firme del solar

El cierre del disuasorio de es Pou Sant 1 complica aparcar en Vila.

El cierre del disuasorio de es Pou Sant 1 complica aparcar en Vila. / Juan Antonio Riera

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este sábado, a las 13 horas, se reabrirá al público el aparcamiento disuasorio de es Pou Sant 1, una vez finalizados los trabajos de mantenimiento y reparación llevados a cabo tras los daños ocasionados por los temporales 'Ex Gabrielle' y 'Alice'.

El Consistorio cerró el aparcamiento el pasado jueves para restaurar el firme en el solar, que ya se encontraba en mal estado, pero empeoró tras las intensas lluvias de las últimas semanas, con enormes acumulaciones de agua y baches profundos que obligaban a circular con mucha precaución.

Charcos en el 'parking' antes de las labores de mejora. / A.D.E.

Con esta reapertura, el Ayuntamiento restablece uno de los aparcamientos disuasorios de la ciudad, destinado a facilitar la movilidad y reducir la circulación en el centro urbano. Además, se da la circunstancia de que el 'parking' se ubica muy cerca de un centro escolar y lo usaban los padres del colegio, que se han visto afectados estos dos días por el cierre.

