Una jornada dedicada al emprendimiento en Ibiza

El Foro de Emprendedores Ingenion celebrará el próximo 7 de noviembre su 11ª edición en el Centre Cultural de Jesús con una propuesta renovada y más dinámica. Impulsado por el departamento de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària, el evento tiene como objetivo ser el punto de encuentro de referencia para el emprendimiento, la innovación y la conexión empresarial en Ibiza, consolidándose como un espacio clave para la formación y el intercambio de ideas.

Este año, Ingenion 2025 consistirá en charlas breves y dinámicas, inspiradas en el formato TEDx, con la intención de ofrecer contenidos más directos y participativos. Además, por primera vez contará con una ponencia íntegramente en inglés, a cargo del inversor David Franzen, titulada '¿Qué busca un inversor cuando quiere invertir en una empresa emergente?'. La jornada se desarrollará por la mañana, concentrando en una jornada de seis horas de programación.

Ponentes de referencia

Entre los participantes destacan nombres reconocidos del panorama emprendedor y empresarial tanto local como nacional. Yaiza Canosa, fundadora de Boudica Canosa y una de las jóvenes emprendedoras más influyentes de España; Finn Harries, director creativo y cofundador de Juntos Farm, que hablará sobre agricultura regenerativa en Ibiza; y Juan Manuel Moreno, maestro panadero conocido 'por crear el pan más caro del mundo', compartirán sus experiencias en innovación y superación.

También participarán Roger Torregrossa, CEO del Grupo Gradual, con la charla 'Innobal: más que un sello, una estrategia de innovación'; y Laura Miró, directora de Exclusivas Miró, quien explicará cómo una empresa familiar ibicenca ha sabido reinventarse para liderar su sector. El humorista Rubén García aportará el toque distendido de la jornada con sus píldoras de networking en clave de humor.

Reconocimiento empresarial

Durante la mañana se presentarán los proyectos finalistas del concurso “Millor Projecte Emprenedor 2025”, una iniciativa que fomenta el talento joven y la innovación local. El proyecto ganador recibirá más de 4.000 euros en premios, además de asesoramiento especializado para impulsar su desarrollo empresarial.

Como es tradición, Ingenion rendirá homenaje a una empresa destacada del municipio. Este año, el reconocimiento recaerá en Forn Can Bufí, que celebra 50 años de historia como referente de tradición y éxito empresarial en la isla.