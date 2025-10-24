Un taller para hacer conservas tradicionales de frutas y hortalizas de Ibiza

Aprender a conservar frutas y hortalizas locales mediante métodos tradicionales y respetuosos con el medio ambiente es el objetivo del nuevo taller comunitario que organiza IbizaPreservation, en colaboración con el programa Zero Food Waste de Herbusa. La actividad, gratuita y abierta al público, se celebrará el sábado 1 de noviembre, de 16.30 a 18.30 horas, en una finca de agricultura ecológica del municipio de Sant Carles.

La sesión estará impartida por la chef Erika Tangari, quien introducirá a las personas asistentes en distintas técnicas de conservación como el canning (envasado), el pickling (encurtido), la fermentación y el salado, todas ellas aplicadas a productos de temporada.

El objetivo es enseñar a conservar los alimentos frescos de manera natural y saludable, alargando su vida útil y reduciendo el desperdicio alimentario. Tangari ha señalado que se trata de una forma de transformar "lo que se va en lo que viene", conservando cada sabor y esencia del producto y aprovechando al máximo lo que la tierra ofrece. Las plazas son limitadas y es necesario reservar previamente escribiendo a info@ibizaproduce.org.

El coordinador del programa de economía circular de IbizaPreservation, Jordi Salewski, ha destacado que la gran acogida de estos talleres, que se llenan en cada edición, refleja el interés y el compromiso creciente de la población por una alimentación más responsable y por sacar el máximo partido al producto local.

En Baleares se desperdician cada año más de 85.000 toneladas de alimentos, unos 57 kilos por persona, según el Índice de Desperdicio de Alimentos de 2024, una parte significativa de los cuales acaba en el vertedero de Ca na Putxa. Por ello, desde la fundación ambiental recuerdan que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la economía circular y la promoción de hábitos alimentarios sostenibles, centrados en el aprovechamiento del producto local y la reducción del despilfarro.

Este taller se enmarca dentro de la serie de actividades 'Activistas Gastronómicos Residuo Cero', un proyecto de IbizaPreservation que impulsa prácticas de cocina de aprovechamiento, promueve el uso de producto local y de temporada y fomenta un modelo de alimentación más consciente y circular.