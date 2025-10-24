Último fin de semana para degustar y valorar las mejores tapas de Ibiza

La primera edición de ‘dTAPASxIBZ’ afronta su último fin de semana con un gran éxito de público y un nivel culinario que ha superado todas las expectativas. Desde su inicio el pasado miércoles, la ruta gastronómica ha convertido a la ciudad de Ibiza en un punto de encuentro entre cocineros, restauradores y amantes de la buena mesa, que recorren los veinte locales participantes para descubrir las tapas que compiten por representar a la isla en el Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2026.

El jurado profesional, formado por tres referentes de la gastronomía nacional —Óscar Molina, chef con estrella Michelin en La Gaia; Koldo Royo, presidente de ASCAIB; y Sacha Hormaechea, del célebre restaurante madrileño El Fogón de Sacha—, está visitando durante estos días los establecimientos participantes para valorar las propuestas y decidir el ganador, cuyo nombre se conocerá el lunes 27 de octubre.

Las tapas y los locales

Hasta el domingo 26, el público puede seguir participando en la votación popular a través de la web oficial del certamen, donde elegir su tapa favorita. Entre las creaciones que están despertando más interés destacan la 'Zanahoria con burrata' de Bona Brasa, el 'Pulpo al alioli' de Sa Nova Llum Ibiza, la 'Tapa de pulpo' de Cafetería Gran Vía y la sorprendente 'Manita de cerdo rellena de arroz negro' de Can Tina.

La ruta continúa con propuestas como la 'Brisa de Tanit' de CBBC Ebusus Restaurant, el 'Bocado de corvina sobre tartar de tomate' de Dilo Restaurante o la 'Ensaimada con sobrasada ibicenca Charlotte' de El Charlotte. También llaman la atención la original 'Tapa de churro de rabo de toro con chocolate con setas' de Es Mercat y el 'Corviche con tartar de gamba, crema de coco y verduras' de Ficus Food Lab & Restaurant.

Otros locales en competición presentan creaciones como la 'Delicia tuneada de bondad' de Il Gatto e la Volpe, las 'Bravas originales' de Jara at The Standard, la 'Pintxo tosta de foie' de Kaixo Ibiza!, o el atrevido 'Pan chino con oreja frita, salsa brava y crema agria' de La Barrita Ibiza. Completan el recorrido la 'Alcachofas al romesco con boquerones rebozados' de Los Bodegueros y el 'Rabo de toro con compota de manzana y chipotle con papada ibérica' de Los Salaos.

El jurado está valorando también la 'Croqueta de manita de ministro rebozada en boca bits caseros, con tártar de gambusí y fonoll marí' de Remo Ibiza, la 'Ambrosía de bacalao' de S’Alga Gastrobar, la propuesta 'La última y nos vamos' de Santería y la tapa 'Som Eivissa' de Ses Carretes, que cierra una selección que combina creatividad, tradición y producto local.

Según Alfonso Robledo, presidente de la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (FERIB), el objetivo de esta ruta “es consolidar a Ibiza como destino gastronómico más allá del verano, dinamizar el sector de la restauración en temporada media y generar un relato de calidad en torno a la cocina de la isla”.

Organizado por AgenciaCom, con el patrocinio de Trasmed y el apoyo del Ajuntament d’Eivissa, Pimeef, Ferib, CAEB, Ascaib y diferentes empresas, ‘dTAPASxIBZ’ se perfila como una cita anual de referencia para la gastronomía ibicenca y una excelente oportunidad para disfrutar, este fin de semana, del mejor talento culinario local.