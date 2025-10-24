Restricciones de tráfico y aparcamiento en Ibiza por la celebración de una prueba deportiva este domingo

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de diversas restricciones de tráfico y estacionamiento en distintas zonas de la ciudad con motivo de la celebración del 'Ibiza Sprint Triathlon 2025', este domingo 26 de octubre.

Según el dispositivo previsto, se prohibirá la circulación de vehículos entre las 09 y las 10.45 horas, en la avenida de Sant Josep de sa Talaia (en ambos sentidos), la calle Periodista Francesc Escanellas, la rotonda de ses Figueretes y la avenida de la Pau, en el tramo comprendido entre la rotonda de Can Misses y la rotonda de ses Figueretes. Además, entre las 09.15 y las 11 horas, estará cortada al tráfico la calle Carles Román Ferrer.

Asimismo, el Consistorio ha informado de que se prohíbe el estacionamiento desde las 22 horas del sábado 25 hasta las 12 horas del domingo 26 de octubre en la calle del Periodista Francesc Escanellas, en ambos lados de la calzada.