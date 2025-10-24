Especial Premios Diario de Ibiza | Opinión
Referents que ens fan avançar
A totes les societats hi ha persones i col·lectius que, amb el seu esforç i dedicació, marquen una diferència real. Són aquells que assumeixen responsabilitats més enllà del seus interessos particulars i treballen pensant en el bé comú, fent que la seua terra sigui més justa, cohesionada i esperançada.
Precisament, els Premis Diario de Ibiza volen reconèixer, any rere any, aquest valor i aquesta manera d’entendre la vida, posant de relleu les personalitats i les entitats que, amb constància i altruisme, contribueixen a fer d’Eivissa i Formentera un lloc millor.
El Premi a la Trajectòria de Servei Públic recau enguany en María Luisa Cava de Llano, una figura que ha deixat una empremta profunda per la seua dedicació i integritat.a exercit responsabilitats en tots els nivells de l’administració, sobresortint sempre per la defensa del bé general i per una mirada àmplia i generosa. Va ser també una de les primeres advocades en exercici a Eivissa, obrint camí i inspirant altres dones. El seu recorregut vital i professional és una clara mostra de vocació pública i compromís.
L’Associació de Veïns des Rafal Trobat, guardonada amb el Premi a la Protecció del Medi Ambient, personifica la força del treball col·lectiu al servei del medi ambient i el territori. La seua feina ressalta per la defensa del paisatge natural de l’illa, la promoció de l’agricultura i la preservació dels boscos, impulsant la recuperació d’una àmplia àrea agrícola i boscosa. Avui lidera el projecte del pla forestal més ambiciós de l’illa, una iniciativa que ens fa conscients que la cura del territori és responsabilitat de tots.
La Família Marí Mayans, reconeguda amb el Premi a la Trajectòria Empresarial, simbolitza l’arrelament i la continuïtat de l’empresa eivissenca. És una firma centenària i una de les més emblemàtiques de les Illes Balears, que elabora un producte estretament lligat a l’essència més tradicional d’Eivissa.a sabut créixer amb visió i respecte cap a la tradició, demostrant que és possible transformar el nostre llegat en futur.
Finalment, el Premi a l’Acció Social per a Pepita Gabaldar, presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Formentera, ens commou profundament. La seua entrega i sensibilitat cap a les persones que travessen moments difícils són un far de solidaritat i esperança. Du molts anys treballant com a voluntària i aquest guardó és un merescut reconeixement a la seua tasca altruista per fer més digna la vida dels malalts de càncer i les seues famílies.
Els guardonats d’enguany ens recorden que la veritable grandesa d’un poble s’expressa a través d’aquells que dediquen el seu temps, talent i energies a servir-lo. Amb el seu pas decidit, marquen el rumb del que realment importa: el progrés compartit, la solidaritat amb els altres i l’afany de millora constant.
Vull felicitar de tot cor els premiats i agrair-los les seues aportacions. Gràcies al vostre exemple, avançam amb confiança cap a un futur millor.
