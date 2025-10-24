Prohens envía una carta a Sánchez para exigir la activación de Frontex en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha enviado este viernes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le insta a solicitar a la Comisión Europea la activación permanente de Frontex en Baleares, “con todos los medios necesarios para actuar en la ruta migratoria entre Argelia y las islas”. La misiva, remitida desde el Consolat de Mar, se produce en pleno debate político sobre la ausencia de agentes de la agencia europea en el archipiélago y tras la confirmación de Frontex de que España no ha cursado aún una petición formal.

Prohens recuerda en su escrito que ya trasladó a Sánchez durante su última visita a Palma que “la inmigración irregular se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las administraciones y ciudadanos de nuestras islas”, ante “la evidencia de la consolidación de la ruta migratoria procedente de Argelia”. Según detalla, el número de personas llegadas de manera irregular supera las 6.000 en lo que va de año, un 87% más que en 2024, cifras que “convierten a Baleares en la ruta migratoria que más crece de España” y que “están transformando al archipiélago en una de las principales puertas de entrada de inmigración irregular en Europa”.

La presidenta lamenta que el Ministerio de Infancia haya denegado la contingencia migratoria que el Govern solicitó para suspender la llegada de menores no acompañados procedentes de otras comunidades, al estar el sistema balear “sobresaturado e incapaz de acogerlos con dignidad”. “El propio Consejo de Ministros reconoce la dimensión de la crisis migratoria en nuestras islas al declarar la emergencia para habilitar carpas en los puertos”, señala Prohens.

En la carta, la presidenta reconoce como “un avance” la reunión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con su homólogo en Argelia para reforzar el control de los flujos migratorios y acordar un nuevo protocolo de retorno, pero advierte de que el reconocimiento por parte del propio ministerio del incremento de las “redes criminales” obliga a “activar todos los recursos para proteger las fronteras nacionales, incluyendo las marítimas, y garantizar que la inmigración sea legal, regulada y ordenada”.

Reunión en Bruselas

Prohens recuerda que el 15 de octubre se reunió en Bruselas con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, acompañada por los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca e Ibiza. En ese encuentro, explica, abordó la posibilidad de activar Frontex de manera específica en la ruta entre Argelia y Baleares, ante la constatación de que “allí donde se activa Frontex, se reduce de forma notable la llegada de inmigración irregular”. Sin embargo, el comisario dejó claro que la activación depende de una solicitud expresa del Estado miembro, algo que España aún no ha realizado, según confirma también el portavoz de la agencia, Chris Borowsky.

Por todo ello, Prohens solicita a Sánchez que “el Gobierno de España pida formalmente a la Comisión Europea la activación permanente de Frontex para Baleares” y que la dotación incluya “todos los medios necesarios en la ruta migratoria entre nuestras islas y Argelia”.

Además, la presidenta pide reforzar los recursos y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las islas y actualizar la indemnización por residencia, con el fin de cubrir las vacantes denunciadas por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.

Prohens concluye la carta pidiendo una “respuesta urgente” del Gobierno central ante un desafío que define como “una crisis humanitaria para Baleares, para España y para Europa”, y apela a la colaboración institucional: “Confío en la pronta respuesta por parte de su Gobierno para hacer frente a este desafío”.