Policías, bomberos y profesionales de emergencias deslumbran a los más pequeños

Los más pequeños han sido los protagonistas de la jornada matutina de la XVIII Diada de la Policía Local de Ibiza, celebrada este año en Sant Jordi. Unos 70 alumnos de cuarto de Primaria de los colegios Virgen de las Nieves y Ses Planes se ilusionaron y divirtieron con las actividades organizadas para ellos durante la mañana, así como con la exposición de vehículos de emergencia de la isla: ambulancias, camiones de bomberos o coches de policía.

El primer grupo en llegar, el más madrugador, lo hace a las diez de la mañana. Están preparados para estrenar el circuito de seguridad vial instalado en la plaza, aunque antes deben atender a las indicaciones de los monitores sobre las normas de circulación. "No es un circuito para correr", recalcan. "Si veis que en alguna curva os es difícil manteneros en vuestro carril es porque vais demasiado rápido", les explica Steve, monitor de educación vial de Sant Josep. "Y en el stop hay que parar siempre, aunque no venga nadie", les recuerda. Tras las explicaciones, los alumnos corren a hacer fila para coger una de las bicicletas o triciclos disponibles. "En general se empeñan mucho en cumplir con las normas de circulación, aunque algunas veces les vamos haciendo correcciones. Pero los chavales son muy educados y ponen mucho de su parte, vienen con ganas de pasárselo bien y muy predispuestos a aprender", explica el monitor.

Circuito de seguridad vial en la XVIII Diada de policía local de Ibiza / Vicent Marí

A esta jornada se han unido también policías locales de otros municipios para colaborar en la diada. "Para nosotros esto es una inversión de futuro. Todo lo que aprendan ahora de pequeños lo van a interiorizar y va a ser más fácil que cuando sean mayores sean responsables conduciendo", cuenta el monitor, quien añade que consideran fundamental que se diviertan durante la jornada, ya que así "es como mejor lo van a aprender", concluyen. El circuito de seguridad vial parece cumplir su objetivo de enseñar de una manera lúdica. Poco a poco van llegando otros grupos de escolares y es el momento de dar el relevo de las bicicletas a los siguientes estudiantes, aunque algunos se resisten a dejar sus vehículos. Han disfrutado de la experiencia.

Drones y motos de agua

Sin embargo, son los vehículos de emergencias los que finalmente se convierten en la principal atracción para los más pequeños. Un total de seis vehículos de policía, dos motos de agua y una terrestre, también de la Policía Local, un camión de bomberos, una ambulancia y un furgón de Protección Civil se exhiben en los aledaños de la plaza de Sant Jordi. La policía tiene, además, una mesa en la que muestran diferentes dispositivos con los que trabajan habitualmente. Los drones son de lo que más les llama la atención. "Están más acostumbrados a ver los más pequeños, que los hay de juguete, pero cuando ven este más grande alucinan", cuenta Rafa, agente de Sant Josep que participa en la diada. "Las motos de agua también les sorprenden, no se imaginan que la Policía Local pueda tener motos acuáticas", cuenta el policía mientras un grupo de niños hace cola para subirse a una de ellas. Los jóvenes alumnos tienen la oportunidad de montar también en los coches policiales y las motos. Tocan el claxon y las sirenas con ilusión.

Los pequeños disfrutaron de las motos de agua y vehículos de la policía / Vicent Marí

Durante la mañana, los pequeños también tienen la oportunidad de sentirse policías, vistiéndose con cascos, gorros y chalecos disponibles, así como probando los walkie-talkies de los agentes. Entre todos estos elementos, otro aparato se convierte en inesperado protagonista. "Es un sonómetro que utilizamos en casos en los que hay denuncias de contaminación acústica, por ejemplo. Les hace gracia ver los decibelios que alcanzan y han empezado su particular competición de gritos", explica divertido Rafa.

Conocer el 112

Los técnicos de la ambulancia del SAMU 061 acuden a la diada con la idea de transmitir varios conocimientos a los alumnos, aunque tienen claro con cuál quieren que se queden desde ya: conocer el 112. "Nuestro principal objetivo, sobre todo, es que sepan que si tienen cualquier emergencia tienen que llamar al 112", explica Estrella, enfermera de la ambulancia.

Enfermeros de ambulancia muestran a los alumnos cómo trabajan / Vicent Marí

Los técnicos de la ambulancia explican a los curiosos alumnos las partes de la ambulancia, así como los diferentes aparatos con los que trabajan. Realizan, además, una demostración de auxilio que rápidamente llama la atención de los niños. "Hemos simulado una intervención por una caída que termina con una pierna rota. La idea es que los pequeños vean cómo trabajamos en estos casos, las preguntas que hacemos al llegar, cómo inmovilizamos la pierna, cómo le atendemos en la ambulancia y la llegada al hospital", cuenta Estrella. Mateu, uno de los estudiantes que acude a esta jornada, es el voluntario para esta actividad. Tumbado en el suelo, los enfermeros muestran cómo se le traslada inmovilizado en la ambulancia y cómo se le atiende dentro. "Vale, ya hemos llegado al hospital, ahora toca trasladarle con cuidado", explica Estrella a los alumnos, a quienes solicita colaboración para levantar la camilla. Entre todos, consiguen levantarle ligeramente y estalla una carcajada. "Es el mejor día de mi vida", exclama una de las alumnas al bajar de la ambulancia. "Sí, ver levantar a Mateu ha sido muy guay", le responde su compañero.

Bomberos por un día

Mientras un grupo continua con las explicaciones en la ambulancia, a pocos metros hay otro en el que ninguno puede esconder su cara de ilusión. El camión de bomberos prometía ser una de las estrellas de la exposición y así ha sido. Subidos en la cabina de bomberos unos y vistiéndose con el equipamiento de los bomberos otros, los pequeños rebosan entusiasmo. David, cabo de los bomberos de Ibiza, es uno de los encargados de explicar su trabajo. "Todos saben que apagamos incendios, pero pocos conocen el resto de funciones que llegamos a hacer", explica el bombero, quien se muestra contento de poder explicar a los escolares estas otras funciones de su profesión, así como para qué utilizan cada vehículo y los diferentes parques insulares existentes en Ibiza. "Es un trabajo bastante particular en comparación con otros que son más de oficina y creo que les resulta muy curioso", afirma el cabo.

El cabo David Mauri explica su trabajo como bombero a un grupo de escolares / Vicent Marí

Tras las explicaciones, David ordena de nuevo el material para el siguiente grupo de alumnos que visite su puesto. También lo hace Estrella con el equipamiento de la ambulancia, a punto de recibir a otro grupo con ganas de aprender. "Estrella, ¿simulamos esta vez un auxilio por rotura de brazo en vez de la pierna?", le pregunta su compañero.