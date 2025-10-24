El periodista y escritor Juan Cruz Ruiz: «El periodismo hoy forma parte del entretenimiento de la maldad»

El seminario ‘Cicerone’, que arrancó ayer en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE) con el escritor y comisario Enrique Juncosa, pone el foco este año en la comunicación. Para hablar en profundidad del tema la directora del MACE, Elena Ruiz Sastre, ha querido contar con todo un referente del periodismo nacional, Juan Cruz Ruiz, (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1948), en la actualidad adjunto a la Presidencia de Prensa Ibérica. El periodista canario habla con Diario de Ibiza de alguno de los muchos retos a los que se enfrenta la profesión en una entrevista telefónica concedida desde Cáceres, donde participaba este miércoles y jueves en la VI Bienal Mario Vargas Llosa. ‘Periodismo y peligro’ es el elocuente título escogido para la conferencia, que ofrecerá hoy a las 19 horas en el salón de actos del museo, en Dalt Vila.

¿Qué relación tiene con la isla y con el MACE?

Eivissa es uno de mis destinos más hermosos y complicados porque siempre recuerdo que en uno de los viajes que hice a la isla con mi mujer nos introdujimos en un lugar peligroso con el coche y casi nos caemos por un barranco. Nunca me he podido olvidar de ese momento. Luego, en Eivissa he conocido a muchas personas extraordinarias, la última, la directora del MACE, que es quizás la persona que mejor se ríe en España.

¿Cómo descubrió esa cualidad de Elena Ruiz Sastre?

El País me pidió que le hiciera una entrevista en Eivissa a Andreu Buenafuente, que es mi amigo y veraneaba allí. Tenía que entrevistarlo con alguien y, en este caso, fue Elena. La idea era buscar a gente distinta para que hablaran entre ellos. Yo no conocía a Elena y los dos congeniaron muy bien. Estuvimos en la piscina de Andreu y fue un día tan maravilloso que acabó convirtiéndose en una noche maravillosa, pero claro yo tenía que regresar a Tenerife. Los pasamos tan bien que terminé yéndome al aeropuerto en bañador. Para mí Eivissa es, entre otras cosas, ese día.

Centrándonos en la charla que va a ofrecer en el MACE, ¿qué siente como periodista veterano y prestigioso ante la gran revolución mediática en la que nos encontramos sumergidos?

Tengo pena, preocupación y tristeza. Estamos en un momento muy grave de un oficio fundamental. Me parece que todos debemos tomar nota y responsabilidad de esta situación porque hemos dejado que la palabra opinión equivalga a decir cualquier cosa, a hablar por hablar, en lugar de ser la consecuencia de un saber.

La pregunta iba al hilo del título de la charla que ofrecerá en el MACE. Aparte de lo que acaba de mencionar, ¿a qué peligros está expuesto el periodismo?

Al peligro de la facilidad. Me refiero a la capacidad que hemos adquirido para decir lo que nos dé la gana sin haberlo deglutido, sin haberlo pensado. El momento es muy grave porque esto no pasa solo con el hombre de la calle sino que los periodistas, incluso los grandes , están interpretando lo que ocurre sin saber antes en qué consiste.

En la actualidad, los medios somos cada vez más esclavos de la inmediatez, que se está poniendo por encima de otros criterios tan importantes como analizar y verificar los datos...

Sí, exactamente. Para mí, una de las enfermedades más graves que tiene la sociedad hoy en día es haber abrazado una forma de periodismo que en realidad no es periodismo, sino que es una manera de entretener a la gente. El periodismo hoy forma parte del entretenimiento de la maldad. Un día aparecerá Trump haciendo los editoriales de los periódicos.

"El periodista actual peca de frivolidad, de ignorancia y de falta de rigor"

También ahora vivimos muy pendientes de lo que demanda la audiencia y eso marca muchas veces la pauta de la agenda periodística.

Para dedicarse a la audiencia, primero hay que saber más que ella. Si nosotros vamos con un bagaje limitado a la audiencia, esta terminará pensando que es mejor que ellos piensen lo que les dé la gana. Lo que estamos haciendo ahora es destruir un poco el prestigio que se otorgaba a los periodistas que, como decía Eugenio Scalfari, es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, no lo que se le ocurre a la gente.

¿De qué peca, sobre todo, el periodista actual?

Peca de frivolidad, de ignorancia y de falta de rigor acerca de lo que ocurre en la vida pública, de lo que pasa en los periódicos y de lo que la prensa puede contar. Nosotros ahora mismo no cultivamos el periodismo de investigación, sino que lo primero que escuchamos ya nos parece investigado. Hay también algo que es muy grave en el periodismo actual y es que los periodistas tienen una ideología y se les nota.

¿Y antes no se notaba?

No se debiera notar. En el periodismo lo importante era lo que se sabía, no lo que se intuía. Ahora, muchas veces, el periodismo es la explicación de lo que uno piensa, no de lo que uno sabe.

¿Diría que las redes sociales se están cargando el periodismo?

Es que las redes sociales no son periodismo y, sin embargo, ahora se nombran como uno de los elementos que lo componen. Los elementos del periodismo son difíciles de simplificar, son muchos y esenciales todos ellos.

Juan Cruz Ruiz. / ALBA VIGARAY

¿Qué se puede hacer ante la creciente desconfianza en la información tradicional?

Aplicar los elementos del periodismo, entre ellos, contrastar lo que sabemos con lo que saben otros, con los que son especialistas o con los que han estudiado más que nosotros. Los periodistas tenemos una limitada capacidad para conocer. Tenemos que preguntar. La pregunta es esencial. El periodismo se compone de preguntas y luego de explicaciones a partir de esas cuestiones.

¿Hay algún aspecto en el que considere que se haya mejorado sustancialmente en la profesión en las últimas décadas, aparte de en la tecnología que empleamos?

Yo diría la tecnología y la rapidez, pero hace falta cierta lentitud, hasta no saber, no decir.

¿Cómo se imagina el periodismo del futuro?

Oscuro. Ahora mismo tenemos un problema de ventas y también de credibilidad. Esos dos elementos ya suponen una restricción de valor del periodismo contemporáneo. Es por ello que tenemos que poner atención en lo que no estamos haciendo bien.

"A escribir, me enseñó la radio. Ha sido un medio importantísimo en mi vida"

Remontándonos al pasado, a su infancia, tengo entendido que aprendió a leer con la ayuda de su madre.

Me ayudó ella porque en mi casa era la que realmente sabía leer, había aprendido en la época republicana. Mis hermanas no sabían. Eran unos tiempos muy difíciles para la gente pobre, pero yo estaba siempre enfermo y ella se dedicó a enseñarme las primeras letras y poco a poco fue surgiendo un lector. A escribir me enseñó la radio.

¿De qué manera le influyó este medio en su niñez para que empezara a picarle el gusanillo por la escritura?

Me abría la imaginación a lo que ocurría. Me imaginaba las cosas que escuchaba en la radio y aprendí a intuir cómo era la vida gracias a ella. La radio fue importantísima en mi vida, hasta hoy.

¿Y qué le condujo del periodismo a la literatura?

Como me gustaba escribir crónicas, llegó un momento en que tenía ganas también de contar lo que se me ocurría a mí mismo. Primero escribí poesía y relatos y después llegaron las crónicas futbolísticas y de la vida.

Una última pregunta, que sé que ahora mismo tiene compromisos en Cáceres. ¿Cómo está viviendo la actualidad nacional e internacional, desde los escándalos de corrupción en España hasta la guerra en Ucrania, pasando por el proceso para llegar a la paz definitiva en Gaza?

Me parece que en España hay una exageración. Tratando de explicar lo que sucede, en realidad, en muchos medios se están burlando de lo que ocurre y eso es algo que está desnutriendo la esencia del periodismo.

¿En qué sentido o en qué aspectos cree que se exagera?

En que parece que estamos en la tercera guerra mundial cuando en realidad estamos en guerras chiquitas.