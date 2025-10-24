El álbum
El ‘parking’ de es Pratet, aún en pandemia
Más de cinco años después de que estallara la pandemia de covid y cuando las restricciones son solo un mal recuerdo para la mayoría, el aparcamiento de es Pratet, en Vila, continúa mostrando un cartel que exige el uso obligatorio de la mascarilla ante el estupor de los usuarios, que podrían pensar que han entrado en un túnel del tiempo.
