Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

El ‘parking’ de es Pratet, aún en pandemia

El ‘parking’ de es Pratet, aún en pandemia | R. PARRA

El ‘parking’ de es Pratet, aún en pandemia | R. PARRA

Redacción Ibiza

Más de cinco años después de que estallara la pandemia de covid y cuando las restricciones son solo un mal recuerdo para la mayoría, el aparcamiento de es Pratet, en Vila, continúa mostrando un cartel que exige el uso obligatorio de la mascarilla ante el estupor de los usuarios, que podrían pensar que han entrado en un túnel del tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents