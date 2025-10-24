Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Once jóvenes agricultores de Ibiza visitan cooperativas de Castilla y León

La iniciativa ha permitido a los participantes conocer sistemas de referencia de trabajo en Salamanca, Zamora y Valladolid para impulsar la innovación, la sostenibilidad y el relevo generacional

Agricultures ibicencos en la puerta de la cooperativa Pecogasa

Agricultures ibicencos en la puerta de la cooperativa Pecogasa / CI

Consell de Ibiza

Ibiza

Once jóvenes agricultores de Ibiza han visitado recientemente cooperativas de Castilla y León, según ha explicado el departamento de Medio Rural y Marino del Consell Insular de Ibiza, que es el que ha organizado esta experiencia formativa. El objetivo es el de mejorar la gestión de las explotaciones agrarias y conocer de cerca modelos de éxito cooperativo y agroalimentario en Castilla y León.

Entre el 20 y 24 de octubre, el grupo ibicenco ha visitado diversas cooperativas de referencia en las provincias de Salamanca, Zamora y Valladolid, donde han podido observar diferentes estrategias de gestión, innovación y sostenibilidad aplicadas al sector agrario y ganadero.

Las cooperativas de referencia

Durante la primera jornada, los participantes conocieron la Cooperativa Aranpino, en Cantalpino, especializada en la producción y comercialización de patatas, cereales y maíz, y reconocida por su apuesta por la innovación tecnológica en la clasificación automatizada de los productos.

En los días siguientes continuaron con visitas a la Cooperativa Macotera San Isidro, en Macotera, con más de un siglo de historia y centrada en ofrecer servicios integrales a los agricultores; la Cooperativa Pecogasa, en Alba de Tormes, destacada por su integración vertical y la trazabilidad en la producción ganadera; y la Cooperativa Cobadu, en Villaralbo, una de las más grandes de España, con más de 11.000 socios y una amplia oferta de servicios para el sector agropecuario.

En la zona de Valladolid y Zamora, visitaron también Cuatro Rayas, en La Seca, y Covitoro, en Toro, dos cooperativas vitivinícolas líderes en las denominaciones de origen Rueda y Toro, respectivamente, que destacan por su apuesta por la sostenibilidad y la calidad de los vinos.

Finalmente, el grupo cerró el programa con la visita a Piñonsol, cooperativa especializada en la producción y comercialización del piñón ibérico y otros frutos secos, y a la Cooperativa Acor, en Olmedo, entidad agroalimentaria de referencia con más de 3.500 socios y considerada Entidad Asociativa Prioritaria Nacional gracias a su compromiso con el relevo generacional y la diversificación productiva.

El director insular de Medio Rural y Marino, Joan Marí, ha destacado que “este tipo de iniciativas formativas son fundamentales para dotar de nuevas herramientas a nuestro sector primario y fomentar el intercambio de experiencias que ayuden a modernizar las explotaciones”.

Según Marí, el objetivo es que los jóvenes agricultores de Ibiza puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus propias explotaciones, impulsando así un sector agrario más competitivo, sostenible y conectado con las nuevas tendencias del cooperativismo agroalimentario.

