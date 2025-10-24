Las nuevas ambulancias para las Pitiusas no tienen conductores

Balears debería estar disfrutando ya de la flota de ambulancias «más puntera de toda España», como la definieron los responsables del Ib-Salut durante su presentación el pasado mes de agosto. El Govern ha invertido 55,9 millones de euros en un contrato para la puesta en marcha de 246 vehículos, de los cuales 95 son ambulancias, 29 vehículos especiales y 122 para el transporte sanitario programado. Y es en estos últimos en los que se ha cometido un grave error: los vehículos superan los 4.000 kilos de peso y a partir de 3.500 kilos, la ley exige el permiso C1 para conducirlos, cuando la mayoría de la plantilla solo dispone del carné B.

Tres de los sindicatos con representación en el Gsaib coinciden en el origen de este contratiempo: en la tramitación del contrato no se ha tenido en cuenta el factor humano, no se ha escuchado a los trabajadores. «Como ha pasado en otras ocasiones, la parte empresarial no cuenta con la parte social, las decisiones se toman en los despachos sin tener en cuenta a los profesionales que están en la calle», lamentan desde UGT.

Según los datos publicados el jueves por Diario de Mallorca, apenas un 20% de la plantilla de técnicos en emergencias sanitarias en Balears está capacitado para conducir las nuevas y pesadas ambulancias blancas. La solución temporal que ha encontrado el servicio balear de salud es reducir ese peso quitando algunas de las mejoras ergonómicas que se habían conseguido, eliminando las rampas hidráulicas, los anclajes reforzados o el suelo táctil antideslizantes.

«No tiene sentido, al final quedan como si fueran furgonetas de Uber y habrá que subir las sillas de ruedas a pulso», critican desde el sindicato CCOO, desde donde denuncian además que la mayoría de las nuevas ambulancias de transporte programado no tienen camilla. «Para Eivissa y Formentera hay destinadas 18 ambulancias de este tipo y solo seis tienen camilla», explican. «Si coinciden varios servicios que precisen de ese elemento, a ver cómo se hace», insisten.

De los 46 conductores de las Pitiusas solo siete tienen el permiso C1, el resto se lo tendrán que sacar, pero «en las autoescuelas les hablan de dos o tres meses de plazo, así que muchos se han ido a la Península, pagando de su bolsillo, para no perder su trabajo», critican.

Desde el sindicato Usae coinciden en calificar de «chapuza» la retirada de elementos para bajar el peso, además de considerar que, dado que se trata de una nueva herramienta de trabajo impuesta por la empresa, es su responsabilidad hacerse cargo del coste económico de sacarse el nuevo carné, que puede suponer entre 1.500 y 2.000 euros.