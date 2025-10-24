La muestra de arte local ARTNT celebra su tercera edición en Ibiza con más de veinte artistas

La muestra de arte local ARTNT regresa este año con su tercera edición, consolidándose como una de las citas imprescindibles para conocer y adquirir obra de artistas de la isla. La exposición se inaugurará el jueves 30 de octubre en la galería Filmótica Studio, situada en la avenida Ignasi Wallis, 8, y permanecerá abierta al público hasta finales de febrero de 2026.

La iniciativa, impulsada por el cineasta y artista Enrique Villalonga, reúne obras de más de veinte creadores ibicencos o vinculados a la isla, entre ellos Cris AC, Luis Amor, Vicent Calbet, Toni Cardona, Verónica Carmona, Eva Esteban, Miguel Ángel García, Vanesa Gimeno, Ana Torrent, Josefina Torres, Antoni Tur ‘Gabrielet’ o Mariano Tur de Montis, entre otros. En la muestra se exhiben pinturas, fotografías y obra gráfica que reflejan la diversidad y vitalidad del panorama artístico local.

Como novedad, esta edición incluirá también piezas de artistas fallecidos relacionados con Ibiza, procedentes de colecciones particulares, y cada semana se destacará un cuadro con un 10% de descuento.

ARTNT 03 podrá visitarse de martes a sábado, de 12 a 20 horas, y ofrece al público una oportunidad única para descubrir, apoyar y adquirir arte hecho en Ibiza.