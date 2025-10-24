La muestra de arte local ARTNT celebra su tercera edición en Ibiza con más de veinte artistas
La exposición, en Filmótica Studio de Vila, se inaugura el 30 de octubre y se podrá visitar hasta febrero de 2026
La muestra de arte local ARTNT regresa este año con su tercera edición, consolidándose como una de las citas imprescindibles para conocer y adquirir obra de artistas de la isla. La exposición se inaugurará el jueves 30 de octubre en la galería Filmótica Studio, situada en la avenida Ignasi Wallis, 8, y permanecerá abierta al público hasta finales de febrero de 2026.
La iniciativa, impulsada por el cineasta y artista Enrique Villalonga, reúne obras de más de veinte creadores ibicencos o vinculados a la isla, entre ellos Cris AC, Luis Amor, Vicent Calbet, Toni Cardona, Verónica Carmona, Eva Esteban, Miguel Ángel García, Vanesa Gimeno, Ana Torrent, Josefina Torres, Antoni Tur ‘Gabrielet’ o Mariano Tur de Montis, entre otros. En la muestra se exhiben pinturas, fotografías y obra gráfica que reflejan la diversidad y vitalidad del panorama artístico local.
Como novedad, esta edición incluirá también piezas de artistas fallecidos relacionados con Ibiza, procedentes de colecciones particulares, y cada semana se destacará un cuadro con un 10% de descuento.
ARTNT 03 podrá visitarse de martes a sábado, de 12 a 20 horas, y ofrece al público una oportunidad única para descubrir, apoyar y adquirir arte hecho en Ibiza.
