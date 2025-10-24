Marina Botafoch dona 52.500 euros a tres entidades sociales de Ibiza

La Comunidad de Titulares de Marina Botafoch, representada por Vicente Ribas, ha donado 52.500 euros a tres de las principales entidades sociales de la isla: Cáritas Diocesana de Ibiza, la Asociación Española Contra el Cáncer – Illes Balears (AECC) y Cruz Roja.

El acto de entrega tuvo lugar en el Hotel Eurostars Ibiza, con la participación de los presidentes de las organizaciones beneficiarias: Manuel Marín (Cruz Roja), Juan Torres y el obispo de Ibiza, Vicente Ribas (Cáritas), y Enric Casanova (AECC Illes Balears). Entre los asistentes también se encontraban Pepe Ferrer, Pepe Roselló y Paulo Peixoto, en representación de la comunidad donante, junto con responsables de diversas asociaciones sociales de la isla.

Un gesto de compromiso con la comunidad

Durante el acto, los representantes de Marina Botafoch subrayaron que esta iniciativa “simboliza el compromiso con Ibiza, con su gente y con las entidades que cada día trabajan para mejorar la vida de quienes más lo necesitan”.

Cada una de las organizaciones recibió un cheque por valor de 17.335 euros, lo que reafirma la voluntad de la comunidad de distribuir de forma equitativa su aportación y apoyar el trabajo esencial que realizan estas entidades en la atención a familias vulnerables, pacientes oncológicos y colectivos en riesgo de exclusión.

El evento concluyó con un brindis simbólico y palabras de agradecimiento por parte de las tres organizaciones beneficiarias, que destacaron el valor de la acción como ejemplo de unión, generosidad y solidaridad que fortalece el tejido social de Ibiza.