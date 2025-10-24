Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan vertidos y restos de hogueras en una cueva de Ibiza

La Policía Local de Sant Joan ha realizado una inspección por la zona litoral del municipio

La Policía Local toma en la cueva

La Policía Local y la Guardia Civil de Sant Joan han llevado a cabo una inspección en una zona del litoral del municipio en la que se ha detectado almacenaje de desechos y objetos en mal estado dentro de una cueva, según han informado en sus redes sociales.

Durante la actuación, los agentes localizaron restos de dos hogueras a menos de 50 metros de masa forestal, así como vertidos de líquidos y suciedad en las rocas, una situación que supone un riesgo ambiental y no respeta la normativa de protección costera.

Desde la Policía Local recuerdan que no está permitido realizar fuego ni ocupar el dominio público marítimo-terrestre como si fuera propiedad privada, ya que se trata de un espacio protegido.

Las autoridades han señalado que se procederá a la retirada de los residuos encontrados y, en caso de poder identificar a algún propietario de los objetos hallados, estos serán consignados conforme a la normativa aplicable. Asimismo, se instruirán las denuncias correspondientes por las posibles infracciones detectadas y se dará traslado a las autoridades competentes para su valoración y seguimiento.

