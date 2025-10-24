Localizan vertidos y restos de hogueras en una cueva de Ibiza
La Policía Local de Sant Joan ha realizado una inspección por la zona litoral del municipio
La Policía Local y la Guardia Civil de Sant Joan han llevado a cabo una inspección en una zona del litoral del municipio en la que se ha detectado almacenaje de desechos y objetos en mal estado dentro de una cueva, según han informado en sus redes sociales.
Durante la actuación, los agentes localizaron restos de dos hogueras a menos de 50 metros de masa forestal, así como vertidos de líquidos y suciedad en las rocas, una situación que supone un riesgo ambiental y no respeta la normativa de protección costera.
Desde la Policía Local recuerdan que no está permitido realizar fuego ni ocupar el dominio público marítimo-terrestre como si fuera propiedad privada, ya que se trata de un espacio protegido.
Las autoridades han señalado que se procederá a la retirada de los residuos encontrados y, en caso de poder identificar a algún propietario de los objetos hallados, estos serán consignados conforme a la normativa aplicable. Asimismo, se instruirán las denuncias correspondientes por las posibles infracciones detectadas y se dará traslado a las autoridades competentes para su valoración y seguimiento.
