La advertencia lanzada este miércoles por el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, contra la presencia de asentamientos ilegales en el municipio la próxima temporada. Fue en el Debate sobre el estado del municipio, cuando lanzó «un mensaje claro» a quienes residen en chabolas o quieran volver a residir en estas infraviviendas. El problema es que todas las medidas que supuestamente se están poniendo en marcha para crear más vivienda pública son a medio plazo, siendo optimistas. Conociendo la Administración, serán a muy largo plazo. Hasta entonces, la mayor parte de estos chabolistas, que no viven así por capricho, tendrán que buscarse la vida para tener un techo bajo el que cobijarse. Y si no es en Vila será en otro municipio.

Llama la atención

La polémica por las declaraciones del responsable de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Chris Borowsky, confirmando que no operan en Balears porque nadie se lo ha pedido. El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, insiste en que este cuerpo europeo de control de fronteras actúa en las islas con medios aéreos y asegura que «nunca se ha dicho que hubiera agentes» en las costas baleares.