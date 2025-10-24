La cueva de Sant Joan viral en TikTok: bajo investigación por riesgo ambiental y vertidos ilegales
En su interior se encontraban restos de enseres domésticos, de hogueras y vertidos de líquidos
La cueva revisada por la Policía Local y la Guardia Civil de Sant Joan en una zona del litoral del municipio en la que han detectado almacenaje de desechos y objetos en mal estado es la misma que publicó hace unos días una tiktoker durante su estancia en la isla.
Al parecer, dicha publicación, de la que se hizo eco Diario de Ibiza, hizo saltar las alarmas de las autoridades, que se desplazaron este viernes por la mañana hasta el lugar, donde localizaron restos de hogueras a menos de 50 metros de una zona forestal, así como vertidos de líquidos y suciedad en las rocas, una situación que supone un riesgo ambiental y no respeta la normativa de protección costera.
Por su parte, la Policía Local ha señalado que se retirarán los residuos encontrados y, en caso de poder identificar a algún propietario de los objetos hallados, se les aplicará la sanción pertinente. Asimismo, se instruirán las denuncias correspondientes por las posibles infracciones detectadas y se dará traslado a las autoridades competentes para su valoración y seguimiento.
Además, han querido recordar que no está permitido realizar fuego ni ocupar lugares públicos marítimo-terrestre para el uso de propiedad privada, puesto que se trata de un espacio protegido.
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera