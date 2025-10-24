A juicio tras cazarle conduciendo sin puntos y con MDMA y ketamina en el coche
Los hechos sucedieron en es Canar en invierno de 2022
La Audiencia Provincial celebra este lunes (9.45 horas) la vista previa del juicio a un hombre al que pillaron conduciendo tras haber perdido todos los puntos y con el coche con varias drogas. La Fiscalía solicita que le imponga una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 3.900 euros por el delito contra la salud pública y otra multa de 10 euros diarios durante 18 meses por el delito contra la seguridad vial.
Los hechos tuvieron lugar el 3 de febrero de 2022 cerca de las ocho y media de la tarde cuando el encausado, de nacionalidad brasileña, circulaba por la avenida de es Canar, en el municipio de Santa Eulària. Los agentes le dieron el alto y descubrieron que carecía de carnet de conducir válido, ya que había perdido todos los puntos, según señala el escrito, que deja claro que el hombre lo sabía porque en abril del año anterior la Jefatura Provincial de Barcelona se lo había comunicado personalmente.
Tras el alto, inspeccionaron el vehículo y en su interior descubrieron diferentes sustancias "con la finalidad de distribuirlas en el tráfico ilícito y para la venta y consumo de terceros". El informe detalla que se le encontró una bolsa de plástico con 27,68 gramos de un polvo rosa que resultó ser una mezcla de ketamina con casi un 28% de pureza y MDMA con un 30% de riqueza. La sustancia hubiera alcanzado en el mercado los 1.345,52 euros.
El enjuiciado pasó dos días en el calabozo tras la detención, matiza el escrito.
