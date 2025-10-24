Ibiza licita por casi dos millones las obras para reducir las filtraciones de agua de mar en la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha el proceso de licitación de las obras para mejorar y sellar las infiltraciones de agua de mar en la red de alcantarillado, con un presupuesto base de 1.943.963,70 euros (IVA incluido), financiado íntegramente con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears.

El concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, ha explicado que el proyecto tiene como objetivo reducir la entrada de agua marina en el sistema de saneamiento, ya que esta incrementa la salinidad y complica el proceso de depuración. “Esta actuación es clave para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua, reduciendo costes energéticos y mejorando la calidad del agua depurada para su reutilización”, ha señalado Grivé.

Un proyecto con impacto ambiental y energético

El plan contempla estudios técnicos e inspecciones previas para localizar los puntos más afectados, seguidos de trabajos de reparación y sellado que eviten nuevas filtraciones. Según ha informado el Consistorio, con esta actuación se prevé limitar la entrada de agua marina al sistema, reduciendo el volumen total de agua a tratar; mejorar el rendimiento energético de la depuradora al disminuir el caudal y elevar la calidad del agua depurada, lo que facilitará su reutilización para usos urbanos o agrícolas.

Las obras se ejecutarán mediante un procedimiento abierto simplificado, que valorará tanto la oferta económica como los aspectos técnicos. Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 11 de noviembre, y el plazo de ejecución será de cinco meses.

Toda la información y documentación del proyecto se encuentra disponible en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público.