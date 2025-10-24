El Govern destina 5 millones a comerciantes y particulares afectados por la dana en Ibiza

El Consell de Alcaldes ha aprobado esta mañana, en sesión extraordinaria que ha contado con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción y de Gobierno y Cooperación Local del Govern, Antònia Maria Estarellas, la creación de dos líneas de ayudas por valor de cinco millones de euros para apoyar a personas y empresas afectadas por la tormenta ‘Ex Gabrielle’ del pasado 30 de septiembre y la dana del 10 de octubre. Paralelamente, el Consell de Govern del Ejecutivo balear aprobaba esta mañana la declaración de toda la isla (Sant Joan y Sant Antoni, que se libraron durante la tormenta ‘Ex Gabrielle’, sufrieron daños considerables durante la dana de octubre) como zona gravemente afectada para remitirla al Estado. El Consell de Eivissa, durante su próxima sesión plenaria se sumará a ella.

Estarellas ha explicado que esos cinco millones son a fondo perdido. Habrá dos líneas de ayudas: una estará destinada a cubrir los daños producidos en viviendas (enseres domésticos de carácter básico y bienes de primera necesidad) y vehículos de particulares que hayan sido declarados siniestro total por la aseguradora por efecto de los efectos de las lluvias. La segunda línea será destinada a establecimientos comerciales, turísticos e industriales y a trabajadores autónomos, con una ayuda mínima de 2.000 euros, que podría llegar hasta los 10.000 euros por empresa: “Las ayudas llegarán a todo el mundo, y si nos quedamos cortos, pues se ampliarán. Es una cantidad inicial que, evidentemente, se completará”, ha asegurado Estarellas.

Los interesados tendrán que hacer las gestiones previas con sus compañías de seguros o con el Consorcio de Compensación (si disponen de seguro) y no podrán percibir ayudas por aquellos bienes que hayan sido repuestos (física o económicamente) por las compañías aseguradoras.

Primero al Consell

El Consell de Alcaldes ha acordado inicialmente que el dinero del Govern llegue directamente al Consell de Ibiza a través de un convenio, para transferirlo posteriormente a los ayuntamientos, que serán los que se encarguen de su tramitación al ser los que tienen un contacto más directo con los afectados y, en algunos casos, ya disponen de datos de datos concretos de los daños. Para que sea más ágil la tramitación de la petición de ayudas, se subscribirán como entidades colaboradoras las patronales Pimeef y Cámara de Comercio.

«Esta línea de ayudas tiene que ser rápida y sencilla, con una tramitación ágil para que lleguen cuando antes a quien tiene que llegar» Vicent Marí — Presidente del Consell de Ibiza

De hecho, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha explicado que «esta línea de ayudas tiene que ser rápida y sencilla, con una tramitación ágil para que lleguen cuando antes a quien tiene que llegar».

Estarellas señaló que “lo importante” en estos momentos, al margen de esos cinco millones, es que el Consejo de Ministros declare Ibiza como zona catastrófica, lo cual facilitaría la llegada de las ayudas del Consorcio de Seguros a los particulares y comerciantes , y que las instituciones públicas puedan acceder a ayudas que algunos casos ascienden al 50% del valor de las infraestructuras que han sido dañadas gravemente. Mientras tanto, el Govern da una primera ayuda, a fondo perdido, "para que las personas físicas y jurídicas puedan, de manera inmediata, tener un poco de oxígeno”. Además de las ayudas, se habilitarán, a través del ISBA, créditos que puedan llegar también a las empresas, dado que tardarán en cobrar los seguros: “Se darán facilidades para acceder a créditos a aquellas empresas que lo puedan necesitar”, ha apuntado Vicent Marí.

Vicent Marí pide al Gobierno "celeridad"

Vicent Marí ha explicado que, con esa medida, quieren enviar “un mensaje de seguridad y de tranquilidad a todos los afectados de que las ayudas llegarán”. Pero el presidente insular también ha solicitado al Gobierno “celeridad” en la tramitación de Ibiza, de toda la isla, como zona catastrófica: “Las ayudas estatales, que dependen de la declaración de zona catastrófica, están tardando, con lo cual pedimos también agilidad, que es lo que hemos solicitado en el Consell de alcaldes, de manera que esa declaración se haga pronto y se puedan activar esas ayudas”. El presidente considera que, “cuanto más se demore la declaración de zona catastrófica, más tarde llegarán las ayudas”. Es consciente de que “tardan en llegar”, pero desean que en este caso se acelere su tramitación por parte del Gobierno central: “Seguiremos insistiendo”.