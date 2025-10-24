Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez árboles caídos y un desprendimiento: las consecuencias del temporal de viento en Ibiza

Los bomberos del Parque Insular actuaron en distintos puntos de la isla para restablecer la normalidad en las zonas afectadas

Los bomberos retiran uno de los árboles caídos

Los bomberos retiran uno de los árboles caídos / Bomberos de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza llevaron a cabo 11 servicios durante la jornada de este jueves como consecuencia de los episodios de viento que afectaron a la isla.

Según informa el cuerpo de emergencias en sus redes sociales, diez de las intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles en distintos puntos, mientras que la undécima actuación correspondió a un desprendimiento de fachada en la zona urbana de Ibiza. El viento también tiró una farola en la avenida 8 d'Agost de Ibiza.

Pese a la fuerza del viento, que alcanzó rachas de 70 kilómetros, no se registraron daños personales. Los efectivos del Parque Insular de Ibiza trabajaron junto a las policías locales y Guardia Civil para restablecer la normalidad en todas las zonas afectadas en pocas horas.

