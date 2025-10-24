Diez árboles caídos y un desprendimiento: las consecuencias del temporal de viento en Ibiza
Los bomberos del Parque Insular actuaron en distintos puntos de la isla para restablecer la normalidad en las zonas afectadas
Los Bomberos de Ibiza llevaron a cabo 11 servicios durante la jornada de este jueves como consecuencia de los episodios de viento que afectaron a la isla.
Según informa el cuerpo de emergencias en sus redes sociales, diez de las intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles en distintos puntos, mientras que la undécima actuación correspondió a un desprendimiento de fachada en la zona urbana de Ibiza. El viento también tiró una farola en la avenida 8 d'Agost de Ibiza.
Pese a la fuerza del viento, que alcanzó rachas de 70 kilómetros, no se registraron daños personales. Los efectivos del Parque Insular de Ibiza trabajaron junto a las policías locales y Guardia Civil para restablecer la normalidad en todas las zonas afectadas en pocas horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera