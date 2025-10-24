Diez árboles caídos y un desprendimiento: las consecuencias del temporal de viento en Ibiza

Los Bomberos de Ibiza llevaron a cabo 11 servicios durante la jornada de este jueves como consecuencia de los episodios de viento que afectaron a la isla.

Según informa el cuerpo de emergencias en sus redes sociales, diez de las intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles en distintos puntos, mientras que la undécima actuación correspondió a un desprendimiento de fachada en la zona urbana de Ibiza. El viento también tiró una farola en la avenida 8 d'Agost de Ibiza.

Pese a la fuerza del viento, que alcanzó rachas de 70 kilómetros, no se registraron daños personales. Los efectivos del Parque Insular de Ibiza trabajaron junto a las policías locales y Guardia Civil para restablecer la normalidad en todas las zonas afectadas en pocas horas.