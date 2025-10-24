Los socorristas se concentran frente al Consell de Ibiza

Los socorristas se han vuelto a manifestar este viernes por la mañana frente al Consell de Ibiza. El conseller de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Rosselló, quiso conocer de primera mano las reivindicaciones de los manifestantes, pese a no ser la institución competente en el objeto de las reclamaciones y los atendió.

El conseller pidió hablar con un representante y les explicó que, a pesar de no ser institución competente en su problemática, podía recibir las quejas y reivindicaciones y hacerlas llegar a los ayuntamientos. Así, les pidió que le hicieran llegar sus peticiones por escrito vía registro de entrada y se comprometió a dar traslado a los ayuntamientos para su análisis.

"En ningún caso el conseller ha asumido públicamente el compromiso de promover una mesa de trabajo con los cinco municipios de la isla ni ha hecho un reconocimiento explícito de que la crisis del modelo actual ya no puede seguir ocultándose bajo el silencio institucional", ha explicado la institución insular, después de que la Unió de Socorristes de Balears (USB) emitiese un comunicado previamente en el que destacaba el compromiso del Consell de impulsar una mesa de trabajo conjunta con los cinco municipios de la isla.

"Estas son consideraciones que hacen los propios manifestantes y, por lo tanto, no pueden ser asumidas como propias del conseller", ha matizado el Consell. "Lamentamos la errónea interpretación que han hecho los trabajadores socorristas de este encuentro y apelamos a la correcta comunicación de los hechos, para evitar errores de información", ha concluido la institución.

Sin embargo, desde la Unió de Socorristes de Balears (USB) valoraron este gesto como “un reconocimiento explícito de que la crisis del modelo actual ya no puede seguir ocultándose bajo el silencio institucional”.

Desigualdades salariales

La organización insiste en que las desigualdades salariales, la falta de personal, la precariedad y los déficits en recursos y coordinación son problemas comunes en todos los municipios, y solo pueden resolverse con una estrategia insular compartida.

"El compromiso del Consell incluye la puesta en marcha de la mesa de trabajo durante la segunda mitad de noviembre, una vez concluida la temporada de playas. El objetivo es permitir que los representantes de los socorristas y de los ayuntamientos puedan trabajar con tiempo y seriedad en la planificación de 2026, cuando volverán a abrir los operativos de salvamento", aseguraron los socorristas, hecho que ha desmentido la institución insular.

La USB mantiene su crítica al silencio del Govern balear, encabezado por Marga Prohens, y de Pablo Gárriz, director de Emergencias, al que acusan de “mirar hacia otro lado” ante un conflicto que afecta a la seguridad en las playas de todas las islas. “El diálogo no se agradece, se exige. Y hoy el Consell ha entendido que este colectivo no va a retroceder”, afirmaron desde la organización.

La huelga continúa activa y el colectivo ha reiterado que mantendrá las movilizaciones hasta que se concreten medidas reales que dignifiquen la profesión y garanticen un servicio público seguro y estable. “La lucha continúa. Tots junts, fins al final”, señalaron los portavoces del movimiento.