El Consell de Ibiza reclama a Argelia que repatríe a sus 77 menores

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, confirmó este jueves, tras la celebración del Consell de Alcaldes, que la institución insular contactó con la Embajada de Argelia para solicitar la devolución a su país de origen de los siete menores argelinos que llegaron a Eivissa hace un mes a bordo de una embarcación al parecer robada.

El Gobierno argelino mostró interés por el retorno de esos siete jóvenes y el Consell aprovechó la ocasión para recordar que, en realidad, son 77 los menores de ese país que se encuentran bajo tutela de la institución ibicenca desde hace tiempo.

A esa cifra habría que sumar los 98 argelinos menores de edad tutelados por el Consell de Formentera y que forman parte del total de 127 niños y jóvenes que en la actualidad están a cargo de los servicios sociales de la pitiusa del sur.

No era la primera vez que el Consell de Eivissa informaba a la legación diplomática argelina de la llegada de menores argelinos en patera, pero sí la primera ocasión en la que obtuvo respuesta. «Nunca nos habían contestado a ninguna de las comunicaciones anteriores que habíamos remitido a la Embajada de Argelia», explicó Marí.

«Que retornen todos»

El Consell ibicenco solicitó entonces al gobierno de Argelia que iniciara los trámites oportunos para que todos esos jóvenes «volvieran a su país de origen y con sus familias». «Reclamamos que, ya que en este caso Argelia ha pedido la repatriación de estos siete menores, se aproveche la ocasión para que retornen todos los que tenemos bajo tutela, que es lo lógico», añadió el presidente.

Marí subrayó que estos jóvenes «no están huyendo de ninguna guerra ni viven en condiciones precarias en su país; en algunos casos han venido a aprovecharse del sistema que tenemos aquí» criticó.

El presidente ibicenco calificó la situación como «un abuso de la legalidad de la legislación española» y reclamó que todos «sean repatriados».

Explicó además Vicent Marí que la institución, en coordinación con la Delegación del Gobierno y la Embajada de Argelia, «sigue los trámites que marca el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional».

«Lo único que reclamamos desde el Consell -añadió Marí durante su comparecencia ante los periodistas tras el Consell de Alcaldes, y a requerimiento de estos - es que se cumpla la legalidad y que se ponga fin a esta práctica, que en muchos casos es abusiva. Los consells insulares no tenemos capacidad para atender toda esta avalancha de menores que llegan y de los que debemos hacernos cargo».

Petición de los padres

Según publican varios medios nacionales, han sido los padres de los menores quienes han solicitado el «ejercicio de la patria potestad», por lo que la Fiscalía española ya está tramitando la expulsión del país de estos menores y su repatriación a su país africano de origen.

Los siete jóvenes en cuestión, de entre 14 y 17 años, alcanzaron la costa de Eivissa, concretamente Platja d’en Bossa, a principios del mes de septiembre a bordo de una lancha que podría haber sido robada en la costa argelina, aunque fuentes no oficiales apuntan que pertenecía a la familia de alguno de ellos, que disfruta de un alto nivel adquisitivo.

Los jóvenes alardearon de su hazaña en varios vídeos que subieron a las redes sociales, como publicó Diario de Ibiza, provocando airadas reacciones entre los lectores por la frívola manera en la cual describían tanto el trayecto como la manera como habían sido acogidos una vez en España.

Algo excepcional

La solicitud del gobierno argelino de repatriar a esos menores en particular no deja de sorprender, ya que sólo en Balears los consells tutelan a casi 300 menores y no se habían recibido hasta ahora solicitudes de expatriación.

La recibió de manera oficial el Gobierno de España a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la reunión que mantuvo el pasado lunes con su homólogo del país norteafricano, Said Sayoud.

Respecto a los niños y jóvenes tutelados por el Consell de Formentera, que según el último recuento suman 127, de los cuales 98 son argelinos, el jueves la institución insular hizo público un documento en el cual solicita tanto al Govern balear como al Ejecutivo central la adopción de medidas urgentes para hacer frente a la «situación de emergencia migratoria y humanitaria» que se registra en la isla.

El servicio de Infancia y Familia de la administración de la pitiusa del sur trabaja con una sobre saturación del 3.075%, muy superior a la de cualquier otra comunidad autónoma o entidad pública. Teniendo en cuenta este dato, el Consell ha solicitado activar el mecanismo de reparto solidario de menores migrantes no acompañados previsto en el Real decreto ley 2/2025, entre otras medidas.

Desde la Delegación de Gobierno en Balears insisten en que solo el Govern es competente para solicitar la declaración de la contingencia migratoria y el Ejecutivo de Marga Prohens recuerda que ya solicitó al Ministerio de Infancia el pasado mes de septiembre esta declaración, que le fue denegada. El Govern recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional.