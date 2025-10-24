El Cine Torres volverá a abrir sus puertas: el Consell de Ibiza lo compra para convertirlo en espacio cultural de Ibiza
El presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón, firman ante notario la escritura de adquisición junto a los propietarios
El Consell de Ibiza ha culminado este viernes la compra del antiguo Cine Torres, un edificio emblemático situado en el carrer Bisbe Torres de Sant Antoni, que pasará a ser de titularidad insular y se convertirá en un equipamiento cultural y patrimonial.
El presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón, han firmado ante notario la escritura de adquisición junto a los propietarios, completando así un proceso administrativo que se ha desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni, cuyo pleno aprobó por unanimidad la propuesta de instar a la institución insular a adquirir el inmueble.
Una inversión para la cultura y la memoria local
El precio total de la compra asciende a 2.750.000 euros, de los que 2.417.331,66 euros proceden de una subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondos Next Generation UE -, mientras que los 342.166,84 euros restantes se financiarán con fondos propios del Consell de Ibiza.
Marí subraya que “esta actuación se enmarca en la transformación que está viviendo Sant Antoni, en la que el Consell colabora activamente con el Ayuntamiento y con los vecinos para mejorar la calidad del centro urbano y convertir el municipio en un lugar más amable, moderno y culturalmente vivo. Recuperar el Cine Torres es un paso más en este proceso de dignificación de Sant Antoni”, señala.
Por su parte, la consellera Sara Ramón destaca: “Con esta compra damos cumplimiento a un deseo largamente expresado por los vecinos y a un compromiso adquirido por el Consell de Ibiza, que hacemos realidad. El Cine Torres forma parte de la memoria colectiva del municipio, y ahora recupera su función como espacio para la cultura y el reencuentro social”.
El departamento de Cultura iniciará de forma inmediata la redacción del anteproyecto y del proyecto básico y ejecutivo de rehabilitación, con el objetivo de convertir el inmueble en un centro cultural y patrimonial abierto a toda la ciudadanía de Ibiza, reforzando así la oferta cultural del municipio y el patrimonio arquitectónico de la isla.
