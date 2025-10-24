Movilidad
El cierre del disuasorio de es Pou Sant 1 complica aparcar en Vila
Aparcar en Vila es, desde ayer, más complicado aún de lo habitual tras el cierre del disuasorio de es Pou Sant 1, cerca del colegio Mestral. Desde primera hora, el Ayuntamiento impidió el acceso al aparcamiento, que usan cada día centenares de conductores, para comenzar los trabajos de adecuación. La grúa municipal también se llevó los que estaban aparcados a pesar de la prohibición. El solar ya no estaba en las mejores condiciones, pero estas empeoraron tras las intensas lluvias de las últimas semanas, con enormes encharcamientos y bachesnprofundos que amenazaban con destrozar los bajos de los coches. Vila desconoce cuándo reabrirá el estacionamiento. Ayer, en la zona, los del popular disuasorio no eran los únicos aparcamientos cerrados, también se habían inutilizado los de buena parte de la calle porque otra brigada del Ayuntamiento de Eivissa estaba podando los árboles. Algunos conductores no podían creérselo.
