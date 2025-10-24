Cerrado el 'parking' del polígono Eurocentro para trabajos de limpieza tras el temporal

El aparcamiento del Polígono Eurocentro, situado junto al edificio Los Girasoles, en la avenida de Sant Joan, permanecerá cerrado a partir del martes 28 de octubre, según ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza. El cierre tiene como objetivo realizar trabajos de limpieza extraordinaria tras el paso de las tormentas 'Ex-Gabrielle' y 'Alice', que han afectado a diversas zonas del municipio.

Desde el Consistorio se pide comprensión y colaboración a los usuarios habituales del aparcamiento, y recuerda que se trata de una actuación puntual y necesaria para restablecer la normalidad en la zona.

El Ayuntamiento no concreta si el cierre de este aparcamiento coincidirá con el del disuasorio de es Pou Sant 1, que permanece cerrado desde el jueves por el mismo motivo, o si, por el contrario, se cerrará el Eurocentro cuando se reabra el que se está adecuando en estos momentos. Algunos de los conductores denunciaron ayer que el Ayuntamiento no sólo cerró el jueves este estacionamiento, en el que caben centenares de vehículos, sino que, además, inutilizó decenas de plazas de aparcamiento en las calles colindantes para podar árboles.