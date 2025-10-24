Piden un año de cárcel a un hombre por agredir a un policía que le pilló en la playa saltándose el toque de queda por el covid

La Fiscalía solicita un año de prisión a un hombre por agredir a un policía cuando este le pilló saltándose el toque de queda durante la pandemia. Además, pide una indemnización de más de 4.000 euros por las lesiones que causó al agente así como una multa de 10 euros diarios durante dos meses.

Los hechos sucedieron el 3 de mayo de 2020 a media mañana, sobre las 11.30 horas. Varios agentes de la Policía Local que se encontraban patrullando por Talamanca vieron al encausado y a su mujer que, saltándose el toque de queda decretado por el Gobierno, paseaban por la playa. Los agentes les pidieron que se identificaran y, según detalla el escrito de acusación, en ese momento el enjuiciado "no guardó la distancia de seguridad", por lo que el agente "sacó la porra extensible para que no se le acercara".

Secuencia de la agresión / César Navarro

En ese momento, la pareja del hombre le cogió el móvil y el agente "se dirigió a ella para impedir que grabara" con él. "A lo que el encausado reaccionó de forma violenta con la intención de que el agente no realizara su trabajo, lanzándose encima, tirándole al agua y rodeándole el cuello con el brazo", indica el escrito, que señala que el hombre estuvo detenido dos días.

El policía sufrió diversas lesiones: "Distensión muscular lumbar izquierda, contractura en brazos y contractura cervical". Requirió asistencia sanitaria y estuvo afectado diez días. Además, sufre "estrés postraumático leve".

La vista previa del juicio por atentado y lesiones se celebra este lunes a las 9.45 horas en la Audiencia Provincial, en Palma. En ella, está previsto que declaren varios agentes de la Policía Local de Ibiza, entre ellos la víctima, y el forense. Además, se visionarán las grabaciones que hay del momento de la agresión.