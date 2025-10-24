Campaña para analizar el fondo marino de Ibiza y Formentera

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha la campaña 'Espace Ibiza-Formentera', una iniciativa destinada a estudiar el fondo marino de las Pitiusas, con especial atención a las zonas asociadas a las reservas marinas.

Según ha informado el propio Ministerio en un comunicado, los trabajos se desarrollarán hasta el 19 de diciembre a bordo del buque oceanográfico 'Emma Bardán', que tendrá como puerto base la isla de Ibiza.

El objetivo principal de la campaña es realizar un reconocimiento batimétrico sistemático, es decir, elaborar una cartografía detallada del relieve submarino. Los investigadores comenzarán su labor en las zonas prioritarias —entre ellas, las áreas propuestas para la ampliación de las reservas marinas— y posteriormente continuarán con el cartografiado del resto de la plataforma continental hasta profundidades de unos 200 metros.

Para ello, el equipo científico empleará tecnología de última generación, como una ecosonda multihaz que permite obtener mapas de alta precisión del fondo marino. Además, se recogerán muestras de sedimentos y se realizarán perfiles sísmicos mediante el sistema Topas, con el fin de conocer la composición de los estratos del subsuelo marino.

Durante la campaña también se registrarán perfiles de velocidad del sonido en el agua, así como datos meteorológicos y de posición del buque, entre otros parámetros científicos.

El Ministerio ha destacado que la información obtenida a través de este tipo de misiones es clave para promover el desarrollo sostenible de los sectores pesquero, marisquero y acuícola, y resulta esencial para la ordenación y protección del medio marino.

Asimismo, el proyecto busca fomentar el conocimiento y la sensibilización ciudadana sobre el entorno marino, reforzando el apoyo a las tareas de conservación impulsadas por las distintas administraciones.

Bajo el lema 'Conocer por una gestión pesquera sostenible', los buques oceanográficos 'Emma Bardán', 'Miguel Oliver' y 'Vizconde de Eza' realizan cada año más de 500 jornadas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, embarcando equipos científicos que contribuyen al conocimiento y la protección de los mares españoles.