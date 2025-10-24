Los bomberos de Ibiza durante la dana: tres rescates, un incendio y 41 inundaciones

El Consell de Ibiza ha hecho balance de las actuaciones de los bomberos y los servicios de emergencia tras el paso de la dana ‘Alice’, que dejó intensas lluvias y fuertes vientos en toda la isla entre los días 11 y 12 de octubre. En total, los Bomberos de Ibiza llevaron a cabo 71 intervenciones, aunque el episodio meteorológico no provocó daños personales graves.

Según los datos del departamento de Gestió Ambiental, 41 actuaciones estuvieron relacionadas con inundaciones en viviendas, garajes y vías públicas; 9 por la caída de árboles y obstáculos en la carretera, y 17 por inspecciones de seguridad y comprobaciones de posibles daños estructurales. Además, los efectivos realizaron tres rescates de personas atrapadas en vehículos o zonas aisladas por el agua, así como una intervención en un incendio forestal causado por un rayo durante la tormenta.

D.I.

El conseller de Gestió Ambiental, Ignacio Andrés, ha destacado que “la respuesta del cuerpo de bomberos ha sido impecable, demostrando una vez más su preparación y compromiso con la seguridad de los ciudadanos de Ibiza”. También ha agradecido “la colaboración de todos los servicios implicados, estatales, autonómicos, insulares y municipales, que trabajaron de forma coordinada para garantizar una actuación rápida y eficaz en todos los puntos afectados”.

Más de 300 incidencias

El Servicio de Emergencias 112 Illes Balears gestionó más de 300 incidencias relacionadas con la dana en la isla, concentradas principalmente durante la jornada del viernes 11 de octubre, con los municipios de Sant Josep, Sant Antoni y Vila como los más afectados.

Desde el Consell han anunciado que en los próximos días continuarán las tareas de valoración de daños y seguimiento de reparaciones, así como la tramitación de ayudas extraordinarias para los afectados, acordadas conjuntamente con el Govern balear y los ayuntamientos de la isla.