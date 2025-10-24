Los bomberos de Ibiza durante la dana: tres rescates, un incendio y 41 inundaciones
El Servicio de Emergencias 112 Illes Balears gestionó más de 300 incidencias relacionadas con la dana en la isla
El Consell de Ibiza ha hecho balance de las actuaciones de los bomberos y los servicios de emergencia tras el paso de la dana ‘Alice’, que dejó intensas lluvias y fuertes vientos en toda la isla entre los días 11 y 12 de octubre. En total, los Bomberos de Ibiza llevaron a cabo 71 intervenciones, aunque el episodio meteorológico no provocó daños personales graves.
Según los datos del departamento de Gestió Ambiental, 41 actuaciones estuvieron relacionadas con inundaciones en viviendas, garajes y vías públicas; 9 por la caída de árboles y obstáculos en la carretera, y 17 por inspecciones de seguridad y comprobaciones de posibles daños estructurales. Además, los efectivos realizaron tres rescates de personas atrapadas en vehículos o zonas aisladas por el agua, así como una intervención en un incendio forestal causado por un rayo durante la tormenta.
El conseller de Gestió Ambiental, Ignacio Andrés, ha destacado que “la respuesta del cuerpo de bomberos ha sido impecable, demostrando una vez más su preparación y compromiso con la seguridad de los ciudadanos de Ibiza”. También ha agradecido “la colaboración de todos los servicios implicados, estatales, autonómicos, insulares y municipales, que trabajaron de forma coordinada para garantizar una actuación rápida y eficaz en todos los puntos afectados”.
Más de 300 incidencias
El Servicio de Emergencias 112 Illes Balears gestionó más de 300 incidencias relacionadas con la dana en la isla, concentradas principalmente durante la jornada del viernes 11 de octubre, con los municipios de Sant Josep, Sant Antoni y Vila como los más afectados.
Desde el Consell han anunciado que en los próximos días continuarán las tareas de valoración de daños y seguimiento de reparaciones, así como la tramitación de ayudas extraordinarias para los afectados, acordadas conjuntamente con el Govern balear y los ayuntamientos de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera