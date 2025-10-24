El alquiler medio se ha incrementado un 70% en diez años en Ibiza

La última edición de los 'Indicadores Urbanos' del INE, publicada este jueves, pone de relieve el salvaje incremento de los alquileres de la vivienda en la isla de Ibiza. El informe analiza los municipios de más de 20.000 habitantes con mayor gasto mensual medio en alquiler de una vivienda habitual en 2023.

En este ranking aparecen tres municipios ibicencos: Sant Josep, en la séptima posición con 955 euros; Ibiza, en el noveno puesto, con 944 euros y, finalmente, Santa Eulària, en el puesto número 13, con un alquiler mensual medio de 922 euros. Sant Antoni, con un alquiler medio de 822 euros, se sitúa en la posición número 23.

Los datos desgranados ponen de relieve que el alquiler ha subido un 70,9% en diez años en Sant Antoni y un 69,5% en la ciudad de Ibiza, mientras que en Santa Eulària y Sant Josep el incremento ha sido de un 68 y un 66%, respectivamente. Se trata de las mayores subidas registradas en el territorio nacional junto a Inca (Mallorca), que registró un incremento del 68% y una renta media de 578 euros.

La estadística del INE se nutre de las declaraciones de la renta, principalmente, e introduce un sesgo a la baja, ya que divide los ingresos anuales entre doce aunque el inmueble no se haya alquilado todo el año, algo bastante recurrente en las Pitiusas, con alquileres sólo durante la temporada estival.

Datos nacionales

Los tres municipios con mayor gasto mensual medio en alquiler fueron Pozuelo de Alarcón (1.131 euros), Sant Cugat del Vallès (1.086) y Majadahonda (1.027). Por el contrario, Cieza (303 euros), Priego de Córdoba (309) y A Estrada (310) registraron el menor gasto.

Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en Recoletos (1.866 euros), Pedralbes (1.865) y la Castellana (1.706). Estas cifras son fáciles de ver también en la isla, pese a que la media del estudio no supere los mil euros.

La publicación 'Indicadores Urbanos' se deriva del Proyecto Europeo Urban Audit, que recoge información sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea y de los países candidatos a ingresar en ella.

Se trata de un proyecto puesto en marcha a finales de los años 90 por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), coordinado por Eurostat y desarrollado por las Oficinas de Estadística de los Estados participantes.