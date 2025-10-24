La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que Baleares se enfrente a un cambio de tiempo este fin de semana en el que se esperan lluvias fuertes y bajadas de temperatura. En concreto, en Ibiza y Formentera, el cielo empezará a cubrirse este domingo y las lluvias podrían llegar a partir de mediodía.

Según ha informado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, este viernes en las islas habrá intervalos nubosos. Las temperaturas irán en descenso, con unas máximas de entre 23 y 26 grados, y unas mínimas de entre 13 y 20 grados.

Durante el sábado, predominarán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso. En Mallorca también podría formarse algún banco de niebla matinal.

No obstante, las temperaturas alcanzarán máximas de entre 25 y 28 grados. En cuanto al viento, se espera flojo, de sur y suroeste girando por la noche a noroeste.

El domingo será cuando comenzará a notarse el cambio. El día despertará con intervalos nubosos, aumentando a partir de mediodía a nuboso cubierto. Se esperan lluvias y chubascos localmente fuertes, según los meteorólogos.

Las lluvias podrían matenerse en las Pitiusas durante toda la semana y las temperaturas también irán bajando gradualmente.