Cáritas Ibiza ya ha atendido a unas 200 personas sin vivienda en lo que va de 2025

Cáritas Ibiza atendió el año pasado a 231 personas sin vivienda (en situación de calle o en infraviviendas, en algunos casos en asentamientos), y en 2025, a falta de algo más de dos meses para cerrar el ejercicio, esta cifra se sitúa en los 200 usuarios, aproximadamente. A lo largo de los años, este número ha ido creciendo, al compás del recrudecimiento de la situación habitacional, señala Nieves Nieto, trabajadora social en el centro de día de Cáritas Ibiza. "Mucha gente viene a Ibiza creyendo que va a encontrar una vivienda y trabajo. Es cierto que hay empleo, pero si no tienes una vivienda es muy complicado" asentarse en el mercado laboral, explica en Vara de Rey, donde este jueves Cáritas ha instalado mesas informativas y organizado la lectura de un manifiesto con motivo del día de las personas sin hogar. Una oportunidad para "visibilizar a quienes viven esta situación", bajo el lema 'Sin hogar, pero con sueños'.

De esas 231 personas atendidas en 2024, había alrededor de medio centenar que acudían al comedor social todos los días. Esta cifra se mueve en números similares en el presente año.

Nieto explica que no hay un perfil definido de las personas sin vivienda. El abanico es amplio, y más después de la escalada de la crisis de vivienda en los últimos años. "Está el trabajador sin techo y este año también estamos recibiendo a muchos usuarios que han llegado en patera. Muchos menores no acompañados. También hay nacionales, gente de América Latina, Ucrania... en general, de muchas partes del mundo".

Un perfil más heterogéneo

Lorena Martín, responsable del centro de día de Cáritas, confirma que "actualmente el abanico" de perfiles es "muchísimo más amplio": "En años anteriores teníamos solo a personas inmigrantes, indocumentadas. Ahora también tenemos mujeres, muchas de las cuales estaban viviendo en asentamientos, y vienen con niños pequeños. Tenemos un albergue para mujeres con sus hijos, pero también vienen a comer al comedor social".

Martín detalla, a modo ejemplo, que este verano Cáritas ha atendido a unas 30 personas llegadas en patera. Se trata de personas en las que Cáritas ha intervenido de un modo u otro, no es que necesariamente sean usuarios del comedor social, por ejemplo. Poco después de hablar con la prensa en Vara de Rey, la responsable del centro de día explica, con el móvil en la mano, que le acaban de avisar de la llegada a esta entidad de otro menor no acompañado.

"Muchas personas que vienen en pateras se quedan. Muchos consiguen documentarse transcurrido un tiempo, una vez que consiguen un arraigo social, un arraigo con formación. Pero muchas otras personas, al no tener la lengua española, sí que emigran. A Francia, muchos de ellos, y a Portugal", en palabras de Martín. Advierte, además, de la problemática con la que se encuentran los menores tutelados una vez que cumplen 18 años. "Les sacan de la vivienda y les traen con nosotros".

Nieto recuerda que Cáritas, aparte de la intervención directa, ofrece desayuno; un centro de día que también cuenta con servicio de ordenadores; centro de acogida; servicio de empleo, que ayuda a la hora de elaborar un currículum y buscar un puesto de trabajo...

Migrantes y nacionales

En el caso de las personas en situación administrativa irregular, hay unos plazos para poder tener todos los papeles en regla, no es algo inmediato, y eso complica asentarse en el mercado laboral, explican algunos de los asistentes a este acto. "Nosotros ayudamos con la documentación, les explicamos dónde tienen que ir para temas de inmigración, les derivamos a los servicios correspondientes y también entramos en la parte consular, con Policía Nacional...Trabajamos en varias vertientes", añade Martín.

Al mismo tiempo, comenta que también hay "muchos nacionales" que vienen a Ibiza en busca de trabajo, "pero se encuentran con la problemática de la vivienda". "Y tenerla es un derecho fundamental de cualquier persona". Con todo, pide a las administraciones que se vuelquen con este asunto y que colaboren con ellos, en equipo.

En Vara de Rey se ha leído un manifiesto que aboga por "visibilizar los sueños silenciados de quienes cada día se enfrentan a múltiples barreras", y cita a "personas que, aun trabajando, no pueden acceder a una vivienda, migrantes atrapados en la invisibilidad, víctimas de violencia machista que no encuentran una salida segura, personas con discapacidad que no hallan oportunidades laborales, mujeres y hombres con problemas de salud mental o adicciones, jóvenes extutelados a quienes se les cierran las puertas justo al alcanzar la mayoría de edad, mayores sin red familiar ni pensión suficiente que garantice unas condiciones dignas, personas LGTBIAQ+ que han sido expulsadas de sus hogares o discriminadas, madres solas que luchan por mantener a sus hijas e hijos junto a ellas".

"Reivindicamos que las administraciones y los poderes públicos garanticen derechos en un compromiso real, queremos la oportunidad de crear un futuro para todos", prosigue el manifiesto. De su lectura se han encargado Nelson Correa, Carolina Picca, Saleh y David.