El viento tira una farola encima de unas motos aparcadas en Ibiza

El fuerte viento que sopla este jueves en Ibiza ha tirado al suelo una farola ubicada en la avenida 8 d'Agost, junto a Pacha. La luz ha caído encima de varias motos que se encontraban aparcadas en la calle justo en esta zona causándoles importantes daños.

Hasta el lugar del incidente se ha desplazado la Policía Local de Ibiza. Por suerte, la caída de la farola solo ha causado daños materiales, ya que en ese momento no había ninguna persona en el lugar.

La Policía Local de Ibiza en el lugar del incidente / DI

Las rachas de viento alcanzan este jueves los 70 kilómetros hora en la ciudad. De hecho, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar una alerta amarilla preventiva en Ibiza y Formentera, que estará activa hasta las cuatro de la tarde de este jueves 23 de octubre.

En este caso, el motivo de la alerta es la borrasca 'Benjamín', un temporal de viento que puede provocar fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, según detallan los meteorólogos.