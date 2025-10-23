Los socorristas de Ibiza trasladan sus protestas de la playa a Vara de Rey

Por primera vez desde el comienzo de la huelga el pasado mes de septiembre, los socorristas de Ibiza trasladan sus reivindicaciones de las playas de la isla al centro de la ciudad. Alrededor de 60 profesionales se concentraron desde las 18.30 horas de este miércoles en el paseo de Vara de Rey de Vila para exigir mejores condiciones laborales. La protesta se celebró de manera simultánea en la plaza de España de Palma, convocada por los socorristas de Mallorca.

Nada más comenzar la concentración, aparecieron varios policías nacionales que revisaron la documentación de los presentes y que sus permisos estuviesen en regla. Tras esta actuación policial, empezó el ruido. Los socorristas hicieron sonar pitos, una sirena, bombos y desplegaron pancartas con lemas como 'SOS huelga balear', 'Huelga, socorristas en lucha', 'Primera línea de emergencias, última línea de prioridades' o 'Lifeguard strike'.

"¿Dónde está Pablo Gárriz, Prohens, dónde está el Govern balear? Estamos precarizados", clamaron por megafonía, ante la mirada de los curiosos a los que sorprendió la protesta. Una batucada acompañó la concentración, en la que los participantes, que mostraron también una sombrilla de playa, marcharon hasta el final de Vara de Rey.

“Es la primera vez que los socorristas de los cinco municipios de la isla nos unimos en una manifestación así en el centro de Ibiza”, recordó Andrés Glorioso, portavoz en Ibiza de la Unión de Socorristas de Baleares.

Mostrar el conflicto a la gente

Desde hace un mes los socorristas están en huelga indefinida y realizan protestas contra la precariedad laboral y los bajos sueldos. Aunque en Palma los socorristas sí han llevado su lucha a núcleos urbanos, en Ibiza es la primera vez que lo hacen, ya que hasta ahora las playas habían sido el principal escenario de sus reivindicaciones con pancartas y concentraciones. En una de las últimas protestas, en la playa de ses Figueretes a primera hora de la mañana, antes de comenzar sus turnos, llenaron la torre de vigilancia con pancartas con lemas sobre la complicada situación laboral en la que se encuentran. "Estamos con el agua al cuello", afirmaban entonces.

“Empezamos una época en la que ya ha refrescado un poco y la gente no va tanto a la playa, pero sí a las ciudades. Queremos que la gente conozca que el conflicto todavía sigue y tener más visibilidad, y Vara de Rey es el mejor lugar para ello”, declaró Glorioso.

Precariedad laboral

El portavoz de Unión de Socorristas reconoce que la mesa de negociación por un nuevo convenio avanza, aunque “despacio”. Sin embargo, lamentan sentirse ignorados respecto a las reclamaciones de la huelga y las manifestaciones. “Queremos hacer oír nuestra voz. No estamos teniendo respuesta a nuestras reclamaciones ni por parte del Govern ni de la dirección general de Emergencias”, denuncia Glorioso.

Con salarios que rondan los 1.400 euros mensuales, Glorioso denunció en el inicio de la huelga que la precarización impide a muchos socorristas el acceso a una vida digna. “No hay un solo compañero de Baleares que pueda vivir solo con los precios de hoy en día. La mayoría de ellos comparten piso o comparten habitación con tres personas, o viven en un piso con otras diez, o incluso viven en caravanas o en tiendas de campaña en medio del monte”, denunció entonces.

La huelga de los socorristas en Ibiza está convocada los fines de semana de octubre y mantiene unos servicios mínimos del 100%, algo que desde Unión de Socorristas consideran "abusivo". No descartan, afirma Glorioso, iniciar la próxima temporada de verano en huelga si la administración no atiende a sus demandas.