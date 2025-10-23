Santa Eulària pedirá al Govern obras urgentes en los torrentes de es Puig d’en Valls para evitar inundaciones

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària llevará al pleno municipal de octubre una propuesta para instar al Govern de les Illes Balears a ejecutar obras urgentes de mejora y seguridad en varios torrentes de es Puig d’en Valls, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones, garantizar la seguridad vial y proteger las zonas residenciales y rurales más vulnerables ante episodios de lluvias torrenciales.

Según ha informado el Consistorio, la propuesta pedirá formalmente a la conselleria de la Mar i del Ciclo del Agua que incluya estas actuaciones en su plan de inversiones hidráulicas urgentes.

Las lluvias torrenciales del último mes provocaron importantes acumulaciones de agua, afectaciones en caminos rurales y situaciones de riesgo en es Puig d’en Valls, donde el desbordamiento del Torrent de ses Dones obligó a cortar vías y dejó incomunicadas varias viviendas. Ante esta situación, el equipo de gobierno considera imprescindible una actuación inmediata por parte del Govern para resolver los problemas estructurales y de seguridad que presentan varios puntos de la red hidráulica.

Entre las medidas prioritarias destaca la construcción de dos puentes en el Torrent de ses Dones, una intervención que ya fue aprobada por el pleno municipal en julio de 2021 y que aún no se ha materializado. El primero se situaría en la zona de Ca n’Arabí, donde las lluvias intensas provocan la incomunicación temporal de viviendas y establecimientos agroturísticos. La solución técnica propuesta pasa por conectar el torrente con el sistema de desagüe urbano para mejorar la capacidad de evacuación del agua y reduciendo el riesgo de inundaciones.

El segundo punto crítico se ubica en el Camí Vell de Sant Mateu, una vía clave dentro de la red viaria insular que conecta Ibiza ciudad con la rotonda del hipódromo de Sant Rafel. En este tramo, las lluvias torrenciales suelen dejar la carretera intransitable, por lo que el Ayuntamiento reclama la construcción de un puente elevado que permita el paso seguro sin interferir en el curso natural del torrente.

Asimismo, el Consistorio plantea una intervención estructural en el torrente urbano de es Puig d’en Valls, donde se han detectado deficiencias tras los últimos episodios de lluvia. El aumento de la sección y la altura del canal permitiría incrementar la seguridad del núcleo urbano, reducir el riesgo de desbordamientos y proteger viviendas, equipamientos públicos e infraestructuras básicas.