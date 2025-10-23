Sant Josep detecta microplásticos en la posidonia de las playas
Esto impide que la posidonia retirada antes de Semana Santa se pueda devolver a los arenales del municipio
A primera vista no se ve absolutamente nada. Una pequeña esfera de posidonia creada por la erosión y el empuje del viento. Sin embargo, en su interior almacena un peligro del que cada vez se habla más y que cada vez está más presente en muchos ecosistemas: los microplásticos.
El Ayuntamiento de Sant Josep trata como residuos una parte de la posidonia recogida de Platja d'en Bossa el pasado mes de abril, antes de Semana Santa, con el fin de devolverla a final de la temporada turística para proteger los arenales del municipio. Además de la visible basura que se ha ido acumulando a lo largo de los meses, el Consistorio ha detectado restos de microplásticos tras realizar un análisis. "Se encuentran en el interior de estas pequeñas bolas formadas por el viento. Su estructura esponjosa hace que sea muy sencillo que se filtren microplásticos en ella, lo hemos analizado y comprobado y, efectivamente, hemos encontrado restos", declara Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral del Ayuntamiento de Sant Josep.
Por el momento, esta parte de posidonia se ha retirado y se está tratando como residuos para, próximamente, retirarlos y llevarlos a un depósito. "Sería un crimen devolverla a las costas sabiendo que lleva microplásticos, con lo perjudicial que sabemos que son para el medio ambiente", comenta Bocú.
Respecto a los que sí se van a devolver al litoral, la concejala destaca la dificultad para saber con el 100% de seguridad que toda la posidonia está libre de estos tóxicos, aunque asegura que están convencidos de que están "casi completamente limpios".
