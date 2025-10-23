Los apartamentos turísticos de Sant Joan pagarán una nueva tasa de residuos a partir de 2026

El Ayuntamiento de Sant Joan aprobó este jueves dos cambios en las ordenanzas fiscales: la actualización del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la nueva tarifa de residuos para apartamentos turísticos. Las modificaciones se llevaron a un pleno extraordinario urgente celebrado este miércoles con el objetivo adaptar la normativa municipal a los nuevos requisitos legales antes de que finalice el año.

Así, el pleno municipal dio luz verde a la adaptación de la ordenanza del IAE a la normativa estatal vigente, tras la publicación de un nuevo decreto en 2024. Esta modificación, según explicaron fuentes municipales, no implica cambios en las cuotas ni en los accesos, sino que responde únicamente a una actualización técnica para garantizar la adecuación legal del impuesto.

Nueva tarifa de residuos para apartamentos turísticos

En cuanto a la tasa de residuos sólidos urbanos (TRSU), el Ayuntamiento aprobó una modificación que introduce una diferenciación específica para los apartamentos turísticos.

Hasta ahora, todos los establecimientos de alojamiento turístico compartían una misma tarifa. Con la nueva regulación, se aplicará una tarifa proporcional al número de 'llaves' (categoría del alojamiento), siguiendo el modelo que ya se utiliza con los hoteles según su número de estrellas.

El objetivo de esta medida es distribuir la carga fiscal de forma más justa y equilibrada, en función del volumen de actividad y generación de residuos de cada establecimiento.

Desde el Consistorio han justificado la convocatoria urgente del pleno por la necesidad de aprobar las modificaciones dentro del plazo legal para que puedan entrar en vigor a partir de enero de 2026. De haberse pospuesto al pleno ordinario previsto para noviembre, las nuevas ordenanzas no habrían podido aplicarse durante el próximo ejercicio fiscal.