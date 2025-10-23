Sant Antoni celebra el Día del Artista con una feria al aire libre en el Passeig de ses Fonts

Sant Antoni celebra este sábado, 25 de octubre, la segunda edición de ‘Aire Arte’, una feria de artistas organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, en colaboración con IbizArt Guide, con motivo del Día Internacional del Artista.

El Passeig de ses Fonts se convertirá, de 11 a 18 horas, en un gran museo al aire libre donde 18 artistas locales e internacionales exhibirán sus obras y compartirán su proceso creativo con el público. Las piezas estarán disponibles para la venta, ofreciendo así un espacio de encuentro entre creadores y visitantes.

Entre los participantes figuran Elisabeth Louy, David Martínez López, José Felipe Coy, Ana López Fernández, Irina Saint, Cris AC, Karina Danchú, Zeff Peláez, Silvia Mabel Alcoba (Mabi), Mirela Gheorghiu, Antonio Costa Riera, Valentina Bouza, María del Mar Prats Torres, Marian Torres, Vanessa de la Maya, Marcel Karl Zauner, Andrés Orzaez Paton, Matilde Hernández y Ezequiel Herrera.

Taller infantil de pintura

El programa incluye además un taller infantil de pintura a las 11.30 horas, impartido por María García de Leonardo, en el que los niños podrán crear texturas marinas con arenas, mármoles y otros materiales. La actividad tiene un aforo limitado a 15 plazas.

‘Aire Arte’ nació en 2024 como una iniciativa para dar visibilidad a la diversidad artística de la isla y fomentar un espacio de convivencia e inspiración en el corazón de Sant Antoni.

“Aire Arte es una oportunidad para acercar la cultura a la ciudadanía y poner en valor el arte local en un entorno abierto y accesible. Tras su primera edición, buscamos que se convierta en un evento de referencia, fortaleciendo la oferta cultural del municipio”, ha señalado la concejala de Cultura, Eva Prats.