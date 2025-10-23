El PSOE critica a Triguero por "amenazar" a quienes residen en asentamientos en Ibiza

El portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Ibiza, Rafa Ruiz, cuestiona si la advertencia que ha hecho el alcalde de Vila, Rafael Triguero, sobre que la próxima temporada el Ayuntamiento no permitirá asentamientos en el municipio, es una "amenaza", y le reprocha que Ibiza es "la ciudad con más asentamientos de la historia".

Durante el Debate sobre el estado del municipio, Ruiz también replica que Triguero haya recordado las 1.026 viviendas que indica que creará el Ayuntamiento durante este mandato del Partido Popular, dentro del Plan Integral de Vivienda 'Ibiza, una ciudad para vivir': "Empieza a sumar vivienda ysuma hasta las del Gobierno central", critica el portavoz.

Ruiz también reprocha que el PP ceda solares públicos pero no disponga de ellos para hacer vivienda pública en el municipio: "Entregan solares a manos privadas para que pongan el precio que consideren... Solares cedidos por 75 años. Esta es la diferencia del PP con el PSOE", critica el concejal y exalcalde socialista.

Menciona en concreto las 300 Viviendas de Precio Limitado proyectadas en Platja d'en Bossa y sa Bodega, sobre las que Ruiz apunta que "ya se verá cómo acaban". El socialista denuncia que los precios tasados para poderlas alquilar vayan a rondar entre los 800 y los 1.200 euros, cuando "una familia tiene que pagar como máximo un 30% de lo que cobra". Triguero contesta que estas viviendas tendrán "un coste medio de 250 euros al mes".

Asimismo, el concejal socialista pide que se declare la ciudad de Ibiza como Zona Tensionada "para que los ciudadanos puedan pagar el alquiler".