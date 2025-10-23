Así nacieron Xicu y Jordi, los guardianes de la sal de Ibiza

La Fira de la Sal de Sant Jordi de ses Salines vivió este año un momento especial con el nacimiento de Xicu y Jordi, los nuevos guardianes de la sal de Ibiza. Estas dos figuras monumentales, inspiradas en la tradición de los gegants y capgrossos de las Baleares y Cataluña, fueron presentadas el pasado sábado 18 de octubre durante la novena edición de la feria, organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia con el objetivo de mantener viva la memoria salinera entre las nuevas generaciones.

Con más de dos metros y medio de altura, Xicu y Jordi simbolizan los valores de los pueblos salineros —el trabajo en equipo, la comunidad y el orgullo por la tradición compartida— y se han confeccionado con cartón reciclado y materiales locales, como senalles y camisas de lino, en una apuesta por la sostenibilidad y el arraigo a la tierra.

Las cabezas de los guardianes de la sal de Sant Jordi / ASJ

La idea surgió, según explicó Eva Ruiz, coordinadora de Turismo del Ayuntamiento, “para rendir homenaje a los pueblos más salineros, Sant Francesc de s’Estany y Sant Jordi de ses Salines, y al sacrificio de los antiguos salineros. Confiamos en Joanna Hruby por su sensibilidad y respeto hacia las tradiciones de Ibiza, y el resultado ha sido espectacular. Xicu y Jordi han tenido un gran éxito, especialmente entre los más pequeños, y creemos que ya forman parte de la Fira de la Sal para proteger nuestras tradiciones”.

Durante seis semanas, la artesana británica afincada en Ibiza Joanna Hruby diseñó y construyó las figuras con la colaboración de varios artistas de las Islas Baleares. Las enormes senalles que portan fueron elaboradas por el artesano mallorquín Pep Toni Ferrer, del taller Paume i Brins; las estructuras metálicas, por el escultor Xavi Soler; y las camisas de lino, por el tapicero Mark Southgate.

"Celebración de la comunidad salinera"

Hruby, creadora de proyectos que fusionan arte y tradición, se mostró emocionada al ver a Xicu y Jordi cobrar vida: “Me hizo mucha ilusión verlos por primera vez en su tamaño real y en movimiento, bailando con los músicos. Ha sido una gran celebración de la artesanía, la tradición y la comunidad salinera”, expresó.

Documentación empleada por la artista / ASJ

Los artistas Sohan Villegas y Harriet Piper fueron los encargados de darles movimiento en su presentación, acompañados por una sonada pagesa que llenó de música la plaza de Sant Jordi de ses Salines. Los asistentes quedaron sorprendidos por la magnitud y expresividad de los gigantes, cuyos brazos articulados y estética cercana despertaron la admiración de mayores y pequeños.

Con la incorporación de Xicu y Jordi, la Fira de la Sal no solo mira al pasado para rendir tributo a la historia salinera de Ibiza, sino que proyecta hacia el futuro un mensaje de identidad, orgullo y pertenencia para el municipio de Sant Josep y para toda la isla.