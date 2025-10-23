El municipio más caro de España para comprar vivienda está en Ibiza

El municipio de Sant Josep registró precio medio de compraventa de la vivienda más elevado entre las 429 localidades de más de 20.000 habitantes de toda España en 2024 con 969.434 euros, según el proyecto 'Indicadores Urbanos' publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además de Sant Josep, también están entre los más caros para comprar vivienda de toda España Santa Eulària, que es el cuarto del país, con 825.784 euros, y Sant Antoni (decimocuarto), con 552.130 euros.

Los tres municipios con menor precio medio de compraventa fueron Mieres, en Asturias (53.970 euros), Puertollano, en Ciudad Real (57.531), y el también asturiano Langreo (62.563).

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, los valores más elevados correspondieron a Sant Josep (6.807 euros por metro cuadrado), la localidad vasca de Zarautz (6.511) y Santa Eulària (5.890). En el quinto lugar se encuentra Ibiza, con 5.479 euros. Sant Antoni ocupa el octavo puesto con 4.7333 euros.

En contraposición, los precios más bajos se observaron en Puertollano (558 euros por metro cuadrado), Almendralejo, en Extremadura, (581) y Villena (603), en Alicante.

Gasto en alquiler

El proyecto de 'Indicadores Urbanos' también analiza los municipios con mayor gasto mensual medio en alquiler en vivienda habitual en 2023. En este ránking aparecen tres municipios ibicencos: Sant Josep, en la sexta posición con 955 euros; Ibiza, en el noveno puesto, con 944 euros y, finalmente, Santa Eulària, en el puesto número 13, con un alquiler mensual medio de 922 euros.

Los tres municipios con mayor gasto mensual medio en alquiler fueron Pozuelo de Alarcón (1.131 euros), Sant Cugat del Vallès (1.086) y Majadahonda (1.027). Por el contrario, Cieza (303 euros), Priego de Córdoba (309) y A Estrada (310) registraron el menor gasto.

Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en Recoletos (1.866 euros), Pedralbes (1.865) y Castellana (1.706). Estas cifras son fáciles de ver también en la isla, pese a que la media del estudio no supere los mil euros.

Edad media

El informe también ofrece datos de los municipios con mayor edad mediana de su población en 2024, que fueron Mieres (58 años), Langreo (54,8) y Avilés (54,4). Por el contrario, los municipios con menor edad mediana fueron Melilla (32,8 años), Níjar (35,4) y Salt (36,5). Ibiza se encuentra en la posición 15 de los municipios con menor edad, con 40,6 años.

Infracciones penales

El estudio también analiza los municipios que registraron la mayor tasa de infracciones penales en 2023, que fueron El Prat de Llobregat (153,6 infracciones penales por cada mil habitantes), Cullera (120,1) y Barcelona (111,4). Sant Josep e Ibiza aparecen en la posición ocho y catorce, respectivamente, con 97,1 y 86,5 infracciones.

Sant Antoni ocupa el primer puesto en la tasa de delitos por cada mil habitantes contra la libertad sexual, 1,46. Sant Josep se encuentra en el tercer puesto, con una tasa de 1,35.

Tasa de actividad y empleo

En cuanto a actividad económica, la ciudad de Ibiza es el segundo municipio de España con la tasa de actividad más alta, un 68,7 y el sexto con menor y tasa de desempleo, un 7. Además, se encuentra en la posición número 55 de las rentas más altas del país por habitante, con 17.493 euros.

La publicación Indicadores Urbanos se deriva del Proyecto Europeo Urban Audit, que recoge información sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea y los países candidatos. Se trata de un proyecto puesto en marcha a finales de los años 90 por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), coordinado por Eurostat y desarrollado por las Oficinas de Estadística de los Estados participantes.